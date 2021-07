El universo mágico de J. K. Rowling

El poder de dedicarse a lo que a uno le gusta es algo complicado, quizá utópico y para muchos sin ir más lejos una misión imposible, y no hablamos de las famosas películas de Tom Cruise. La mundialmente conocida escritora británica J.K. Rowling consiguió su sueño gracias a Harry Potter y el universo mágico que creó alrededor de ese persona- je que todavía a día de hoy sigue cautivando a medio mundo.

Habría que remontarse a 1995 cuando esta inglesa de 34 años estaba frente a su anti- gua máquina de escribir tratando de hacer el primer manuscrito de 'Harry Potter y la piedra filosofal'. Rowling, en aquel entonces sólo trataba de pelear por su sueño, ser escritora, sin saber que seis años después la historia que estaba construyendo iba a pasar a la gran pantalla.

J.K. Rowling escribió el primer borrador de Harry Potter en 1995 y acto seguido, animada por la primera persona encomendada a revisar la novela, empezó la búsqueda de una editorial que decidiera apostar por Harry Potter. Pese al intento, doce editoriales no creyeron en el proyecto y la rechazaron.

En ese instante se presentaron dos opciones, una era desistir en el intento de convertirse en escritora y la otra seguir intentándolo. Menos mal que optó por lo segundo, ya que de no haberlo hecho, nadie sabe lo que hubiera pasado. Así las cosas tan sólo un año después de haber sido rechazada por diversas editoriales, apareció en escena la editorial londinense Bloomsbury.

Una gran apuesta para esta editorial pequeña que supo aprovechar el potencial de la obra, aunque a decir verdad, nadie sabrá si la decisión de apostar por Harry Potter se hubiera dado de no ser por la hija del presidente de Bloomsbury. Alice Newton, con apenas 8 años, quiso leer más después de haber devorado el primer capítulo de la novela.

Aun así, el máximo mandatario de la editorial le recomendó a la joven J.K. Rowling que se buscase un trabajo, ya que no creía que con los libros para niños llegaría a ganar dinero suficiente como para vivir. Sin duda, estaba muy equivocado. Tras esta oportunidad la escritora de Yate empezó a escribir y estructurar bien la que más tarde se convertiría en 'Harry Potter y la piedra filosofal'.

Derechos por 105.000 dólares



El universo mágico estaba empezando a coger forma pero en esos momentos su máximo objetivo no era más que conseguir que alguien adquiriera los derechos para publicar la primera novela. El camino fue largo, ya que no fue hasta la primavera de 1997 cuando en una subasta en Estados Unidos Scholastic Inc. se hizo con los derechos por 105.000 dólares.

No había hecho más que comenzar la carrera de una escritora que cambiaría el mundo. El libro se publicó por primera vez en 1997 con una tirada de 1.000 copias repartidas en bibliotecas y apenas cinco meses después ya estaba recibiendo premios. El más importante fue en febrero de 1998 después de que J.K. Rowling recibiera el Premio del Libro Británico.

Esta primera novela se empezó a difundir por todo el mundo durante los dos próximos años y no fue hasta 1999 cuando se tradujo al castellano, con lo que el mago más famoso en el mundo muggle entro por fin en las casas de todos nosotros. Sin duda, este primer libro fue todo un éxito y según los datos se estima que sus ventas mundiales superan los 110 millones de copias.

Muchos escritores después del éxito de 'La piedra filosofal' hubieran tomado la decisión de dejarlo, pero la escritora J.K. Rowling tomó otra decisión, la de seguir. De este modo, Harry Potter, Ron Wesley y Hermione Granger, protagonistas principales de toda la saga, continuarían con sus aventuras durante seis libros más en el colegio de magia más famoso del mundo, Hogwarts, bajo las directrices del director Albus Dumbledore, y el gran enemigo de todos, el innombrable Lord Voldemort.

Una historia que consiguió hacer creer en la magia a los más escépticos y que ha hecho que los primeros lectores del mago más famoso del mundo, 24 años después de que se escribiese el primer libro, sigan recomendando su lectura a sus hijos. Unos libros, unos personajes y una historia que perdurarán durante mucho tiempo.