'Hermanos de Sangre', la guerra desde dentro

Basada en la novela homónima de Stephen E. Ambrose, 'Hermanos de sangre' ('Band of Brothers') es una exitosa miniserie de televisión estadounidense, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, y coproducida por Steven Spielberg y Tom Hanks en 2001.

Una de las claves que ha convertido esta ficción en un imprescindible del género bélico, es que para construir esta historia, Ambrose llevó a cabo un concienzudo trabajo de investigación con el deseo de ser lo más fiel posible a la realidad. Para ello, llegó a entrevistar a veteranos supervivientes de la Easy Company, una tropa de élite formada por paracaidistas estadounidenses que lucharon en Europa durante la Segunda Guerra Mundial -procedentes del 506º Regimiento de Infantería de Paracaidistas de la 101ª División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos-.

Y es que todos los personajes que aparecen en esta miniserie están basados en miembros reales de esta compañía, centrándose, principalmente en el teniente Herbert Sobel y el comandante Richard Winters. Algunos de ellos incluso, aparecen en entrevistas que se introducen a modo de prólogo antes de cada uno de los diez episodios que forman esta serie, lo que le otorga más verosimiltud si cabe.

Como curiosidad, el título del libro de Ambrose procede de la obra de teatro de William Shakespeare, 'Enrique V', y más concretamente de un extracto del discurso que pronuncia el día de San Crispín, tal y como se revela en su primera página. En cambio, en la serie, no se hace referencia al mismo hasta el final del último capítulo.

Tras su estreno en HBO, 'Hermanos de sangre' se programó en The History Channel y aquí tuvimos ocasión de verla de la mano de ETB 2 y también de TeleCinco. Tal fue el éxito, que sus creadores -Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman-, estrenaron unos cuantos años después, en 2010, una nueva serie, también bélica, que aspiraba a convertirse en su sucesora. Tanto es así que Hugo Ambrose, hijo de Stephen Ambrose, autor del libro 'Hermanos de sangre', fue asesor histórico en 'El Pacífico', y uno de los escritores principales de este nuevo proyecto fue Bruce C. McKenna, presente también en la de 2001.

Bajo el título de 'El Pacífico' ('The Pacific'), esta miniserie contaba cómo fue la intervención militar llevada a cabo por Estados Unidos en el Teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. En esta ocasión, se basaron en las memorias de dos marines, 'Helmet for my pillow', de Robert Leckie y 'With the old breed', de Eugene Sled, para recrear las batallas contra el Imperio del Japón.

Pero a pesar de que pasen los años, 'Hermanos de sangre' es toda unsuperproducción y eso se nota en todos y cada uno de sus detalles, lo que la ha convertido en una serie de referencia para los amantes del género.

La experiencia de Spielberg y Tom Hanks, como ya conocemos están sobradamente curtidos en una y mil batallas recreadas en la gran pantalla, aporta muchos pluses, evidentemente. Ya demostraron su saber hacer en películas como 'Salvar al soldado Ryan' (1998), donde coincidieron ambos.

Este filme, ambientado en la invasión de Normandía, fue merecedor de once nominaciones a los Oscar, de las que ganó cinco, entre ellas la de Mejor Director para Spielberg, pero no Mejor Película, que sorprendentemente fue para 'Shakespeare in love'. Sin embargo, su valor fue reconocido más tarde, en 2014, al ser incluida en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para ser preservada por ser "cultural, histórica o estéticamente importante". Además, en 2007, el American Film Institute la calificó como una de las cien mejores películas estadounidenses de la historia.

Después de retrasar su lanzamiento a causa de la pandemia, el año pasado, Tom Hanks estrenó, directamente en plataformas en el mes de julio, el drama bélico 'Enemigos bajo el mar' ('Greyhound'), escrito por él mismo y donde participa como productor. La cinta, dirigida por Aaron Schneider, está basada en la novela publicada 'The Good Shepherd' (1955), de Cecil Scott Forester. y está ambientada en la batalla del Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial.

Para 'Hermanos de sangre', tanto Hanks como Spielberg, decidieron tomarse ciertas licencias literarias con el objetivo de adaptar el libro a la narración audiovisual, de forma que no perdiesen ni un ápice del dramatismo de esta emocionante historia.