Criadas y señoras en la España de principios del siglo XX

Una de las últimas series españolas que más éxito ha tenido en lo últimos 6 años ha sido Acacias 38, que en casi 1.500 capítulos diarios contó la historia de ficción de un grupo de criadas y las familias burguesas para las que trabajan entre 1899 y 1920 en España. Pero, antes de que hablemos de la serie es bueno hacer un pequeño recordatorio histórico para saber, ¿qué pasó a finales del siglo XIX y a principios del XX en el Estado? o ¿qué sucedió en España entre estas fechas?

Tal y como indican los libros de historia durante el siglo XIX España se transformó profundamente, ya que se modernizó la agricultura y nació una industria moderna. Además, la vieja monarquía absoluta se sustituyó por una parlamentaria y constitucional. También desaparecieron la Inquisición y los derechos señoriales, y la antigua sociedad feudal provocó la llegada de una sociedad de clases, compuesta por burgueses y obreros -aquí podemos ver a las dos partes que componen la serie de Acacias 38, por un lado las criadas y por el otro los burgueses-.

Todo este proceso de renovación fue denominado Revolución Industrial y fue parecido al que existió en la Europa occidental, aunque en España la industrialización no logró tener un gran desarrollo. Por otro lado, el régimen parlamentario no consiguió una gran estabilidad debido a la práctica del caciquismo y la burguesía no fue tan determinante en la vida española como la europea. Aun así, hubo enfrentamientos entre absolutistas y burgueses que provocaron contrarrevoluciones absolutistas, guerras civiles, pronunciamientos y luchas entre los mismos liberales que condujeron a la caída de la monarquía y al origen de la Primera República en España, para concluir la centuria con la Restauración Borbónica en el hijo de Isabel II, Alfonso XII. La reputación del sistema parlamentario fue decreciendo y desembocó en 1917 -periodo en el que más o menos terminad la serie de Acacias 38- en una gran crisis bajo el reinado de Alfonso XIII que supuso el fin de la monarquía.

Entre las guerras o acontecimientos importantes de finales del siglo XIX en los que participó España están la Guerra de la Independencia Cubana contra España en 1895 y la Guerra hispano-estadounidense o el Tratado de París donde Cuba se independiza y Puerto Rico y Filipinas pasan a formar parte de Estados Unidos en el años 1898 -justo un años antes de que empiece la ambientación histórica de la serie-.

Por otro lado, entre los acontecimientos importantes que pasaron a principios de siglo vamos a destacar algunos a sabiendas de que no mencionaremos muchos que son igual de importantes. Por ejemplo, en 1910 se funda la CNT, a raíz de la unión de distintos sindicatos Anarquistas de todo el estado que tenían ya una tradición de varias décadas. A diferencia de los comunistas, el sindicato de la CNT repudiaba la idea de que existieran Estados. Y, en 1919 se creó el partido Comunista en España. En 1914 España se declaró neutral en la Primera Guerra Mundial, en 1917 tras la Revolución Rusa, en España se producen numerosos desórdenes revolucionarios, sobre todo durante el mes de agosto en Barcelona, promovidos por la Liga Regionalista, que serán reprimidos por la policía y el ejército.

7 temporadas y 1.483 capítulos

Acacías 38 es una serie que ha marcado una época en muchos hogares españoles y en los que, al mismo tiempo, vieron atónitos como el pasado 4 de mayo se emitió el último capítulo de una serie que les venía acompañando todas las tardes de sobremesa desde 2015.

Antes de su estreno sus productores ejecutivos, Josep Císter, Susana López Rubio, Miquel Peidró y Aurora Guerra, no ocultaban que sus referencias estaban en títulos británicos como 'Arriba y abajo' o 'Downton Abbey' y en la literatura de Benito Pérez Galdós, especialmente 'Fortunata y Jacinta'.

El productor ejecutivo Humberto Miró aseguró hace poco en una entrevista que "las historias son las que estaban pensadas, nada queda cerrado en falso", con lo que deja claro que no ha sido un cierre precipitado ni obligado por nada, aunque reconoce que "en Acacias 38 la vida sigue y quedaban muchas cosas que contar y la serie podía haber tenido mayor recorrido".

Yendo a los números en Acacias 38 se han realizado 1.300 horas de rodaje, 9.450 horas de grabación, más de 63.000 páginas de guion y han pasado un total de 437, entre los que se encuentra Ylenia Baglietto en su papel de Maite Záldua, protagonista del primer número de IN junto a su pareja, el actor Lander Otaola.

la pandemia modificó el ritmo



Como era de esperar la pandemia frenó el rodaje de la serie y esto perjudicó al ritmo normal de emisión de lunes a viernes con capítulo completo. Por suerte y como tenían grabados con antelación varios semanalmente fueron dando medio capítulo al día y así dieron dos capítulos y medio por semana. A partir del 15 de junio de 2020, la serie volvió a emitir los capítulos completos -hasta su final- tras la vuelta de los actores a los rodajes cuando se pudo tras el confinamiento. "Teníamos un buen colchón de episodios cuando el confinamiento. Nunca olvidaré la emoción que sentimos al poder volver a grabar entre mayo y junio", indica el productor ejecutivo.