Referentes del deporte adaptado

En el año 1980 se creó el club de deporte adaptado Zuzenak como respuesta de un grupo de amigos con diversidad funcional, capitaneado por el gran Julio Roca que ha sido el presidente del club durante varios años, y que tenían el objetivo de encontrar su sitio en la sociedad mediante el deporte, en este caso mediante el baloncesto en silla. Lo hicieron poco a poco y así, dando pequeños pasos han conseguido que 41 años después continúen siendo un club referente a nivel estatal en lo que a deporte adaptado se refiere, ya que dan la opción a 500 personas a practicar un deporte y tienen varios y muy distintos entre sí.

Empezaremos comentando el baloncesto en silla, deporte con el que Julio Roca y sus amigos crearon el club en 1980. En la actualidad Zuzenak se encuentra en División de Honor, la máxima categoría de baloncesto en silla de España, y cuenta con jugadoras como la alavesa Agurtzane Egiluz que se encuentra disputando los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 con España y a Joxe Leep que lo está haciendo con Colombia. Sin duda, el club, que cuenta con Ieltxu Aginako como nuevo entrenador, es conocido a nivel nacional por el equipo de baloncesto en silla que para el que no conozca este deporte adaptado diremos que como curiosidad la competición liguera se juega de forma mixta, chicos y chicas, mientras que cuando cada jugador lo hace con su correspondiente selección lo hacen las chicas por un lado y los chico por el otro.



expansión de oferta deportiva

Por otro lado, el club deportivo Zuzenak ha ido con los años expandiendo su oferta deportiva en base a las necesidades que iba teniendo a lo largo de los años. De esta manera, además del baloncesto en silla cuenta con un equipo de rugby en silla, Basatiak Zuzenak, y que compite en la Liga Nacional de Rugby en Silla.

También cuenta con una sección de ciclismo adaptado o paraciclismo y aquí encontramos a Amador Granados y Guillermo Prieto. Granados, por su parte, tiene entre sus logros en ciclismo en pista un 6º puesto en la Olimpiadas de Atenas 2004, un 5º puesto en las de Beijing 2008 o un tercer puesto en Rio 2016.

Por otro lado, Zuzenak también cuenta con un equipo de parabadmintón, deporte en el que se han convertido en unos referentes, gracias a Roberto Galdos y Javier Fernández de Luko. Además, también tienen representación en tiro olímpico, gracias a Santiago Argote que es uno de los mejores tiradores del Estado, o en motocross, gracias al campeonísimo y protagonista de este último número de IN el gasteiztarra de 25 años Jon Idiakez.

Encontramos que en el año 2018 el club Zuzenak inauguró la doma ecuestre como una nueva sección deportiva y para ello incorporó a sus filas a Iker Beitia, un deportista que siempre ha estado en el podio desde que en 2010 se inauguraran los campeonatos paraecuestres. Por otro lado, en 2021 el club ha incorporado a la gallega Martina Flores a su club de atletismo, concretamente a la de lanzamiento de disco, en colaboración con el club La Blanca de Vitoria-Gasteiz. Por último, encontramos la oferta del club Zuzenak de intentar ofrecer a los deportistas a hacer curling, aunque todavía no existe una competición adaptada para jugar.



experiencia de jon idiakez

A Jon Idiakez su enfermedad nunca le ha condicionado en el deporte pero sí ha tenido que aprender en su día a día convivir con ello con la gran ayuda de sus padres. En lo deportivo, como decimos, siempre ha competido en categoría normal y nunca lo ha hecho en una adaptada por dos razones. Por un lado, porque no existe una competición de este tipo, y por el otro, porque pese a las limitaciones que pueda tener con su enfermedad en la pierna izquierda nunca se le ha notado nada encima de la moto. Las únicas limitaciones para avanzar más o menos han sido las económicas, nada más que eso.

Aun así, hay que señalar que a los 18 años se unió o tuvo su primera toma de contacto con la Fundación Vital Zuzenak, el club deportivo adaptado por excelencia en Vitoria-Gasteiz y uno de los más reconocidos del Estado por su equipo de baloncesto en silla. Todo fue a raíz de unas fiestas de Vitoria donde vieron que existía este club y tomaron la decisión de pasar a ver qué era aquello. Desde que entraron a las instalaciones del club en el CAFA, Centro de Actividad Física Adaptada, les cambió la vida, ya que encontraron una gran familia con la que con una simple mirada llegaban a entenderse sin necesidad de mediar casi ningún tipo de palabra.

Desde entonces, ha competido bajo el nombre del club Zuzenak además de bajo el patrocinio de varias otras marcas que le ayudan a competir. Así, con el tiempo ha ido demostrándose a sí mismo que puede conseguir lo que se proponga con mucho trabajo y tiene claro que todo lo que no lo consiga será porque no tenía que conseguirlo, pero nunca será porque no lo intentó.