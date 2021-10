Crea tu propia agenda única y personalizada

En caso de que seamos de esas personas que acumulamos folios y folios llenos de listas por casa o que hemos utilizado multitud de aplicaciones de móvil para apuntar todas las tareas pendientes te recomendaremos que le dediques cinco minutos a leer este artículo, ya que puede que te resulte útil.

A continuación, hablaremos del 'bullet journal', que en su traducción más literal es un cuaderno basado en listados donde organizaremos por meses, semanas y días toda la información que queramos meter en él o, también, es un sistema de organización creado por Ryder Carroll que consiste en ir anotando las tareas que tenemos por hacer ya sea por días por semana o por mes y para la que tan solo necesitaremos un papel y un boli.

Eso sí, te avisamos de antemano que no necesitaremos ser el mejor pintor del mundo, tener la mejor caligrafía del planeta, ser un artista o ser la personas más creativa del mundo para hacer este tipo de agenda. Por lo que aunque veamos en internet auténticas obras de arte o en Instagram algunas personas presumiendo de sus creaciones nos tendremos que hacer una pregunta muy sencilla. ¿Queremos que nuestra agenda sea la más bonita del mundo o preferimos que sea la más útil para nosotros? En caso de que la respuesta sea la segunda te recomendamos que sigas leyendo para aprender a hacer tu 'bullet journal' más personal a tu manera.

Antes de nada queremos dejar claro una cosa. Para hacer una agenda de este tipo tan solo necesitaremos un folio y un boli pero aunque sorprenda recomendaremos no comprar nada durante el primer mes. En este tiempo tan solo cogeremos un folio que tengamos por casa y ahí empezaremos a apuntar nuestras cosas, listas o recordatorios con algún pequeño dibujo, por colores o números -como queramos- y en caso de que la idea o el formato nos haya gustado pasaremos a hacer el segundo mes nuestro propia libreta. Hecha por nosotros y por tanto, como a nosotros nos gusta.

Tenemos que tener en cuenta, en caso de que nos lo estemos preguntado, que este tipo de libreta tiene un diferencia clave con las clásicas agendas que podemos encontrar en las librerías y es el orden preestablecido que hay por días. En nuestra libreta no habrá esa marcación tan estricta a no ser que queramos que así sea. Para empezar cogeremos una clásica libreta con las hojas en blanco en la que tendremos total libertad para escribir lo que a nosotros nos dé la gana.

¿Cómo ordeno mi 'Bullet journal'?

En las primeras páginas pondremos una portada -podemos poner datos personales nuestros para poder recuperarlo en caso de pérdida o tan solo decorarlo con dibujos y fecha-, un calendario del año o el semestre -esto dependerá si nuestro 'bullet journal' es de un año o de seis meses-, el índice -será igual que el de un libro y solo lo hacen los más organizados-, el listado de símbolos que utilizaremos con la explicación de cada uno y un hueco para el registro de futuro o todas esas tareas que quieres hacer en fechas concretas en ese periodo de tiempo.

Una vez hayamos hecho todo lo mencionado podremos empezar a usar nuestro 'bullet journal'. No nos tenemos que preocupar por comprar muchos boligrafos o rotuladores, ya que el propósito principal de este método es organizarse y no crear una obra de arte en cada una de las páginas. Como recomendación en la primera página de cada mes haremos una portada y en la segunda pondremos un calendario del mes en cuestión, que nos permitirá tener una visión general. A partir de ahí si tenemos muchas cosas que hacer haremos listas semanales por tareas o mensual en caso de que no tengamos muchas que hacer.

ryder carroll, el creador

Como todo invento por pequeño que sea este también tiene un creador y es Ryder Carroll. Además es el director creativo de Idean, una empresa de diseño radicada en Nueva York, y anteriormente diseñó desde aplicaciones hasta videojuegos. La creatividad es algo que le viene de familia. Es nieto del famoso guionista Sidney Carroll -'El buscavidas'- e hijo del novelista Jonathan Carroll. Por último, como diseñador ha trabajado para marcas como Adidas, Vogue, The Wall Street Journal y HP.

El objetivo de Carroll con su creación de la 'bullet journal' era organizar de algún modo su propia vida. Probó con aplicaciones, sistemas, planes o distintos programas pero nada le funcionó. Por lo que paró y se tras mucho pensar dio con su método en el que tan solo necesitaría un lápiz y un papel. Se dio cuenta de pronto que además de efectivo le relajaba. Como vio que le funcionaba a él lo empezó a compartir con sus amigos hasta que casi sin darse cuenta se convirtió en un fenómeno viral.

cientos de miles de seguidores

El método creado por el creador austriaco Ryder Carroll puede parecer muy simple a simple vista, pero puede que gracias a eso hoy día cientos de miles de personas en todo el mundo utilizan este sistema de organización. Aun así, hay que detallar que el 'bullet journal' es mucho más que un sistema mediante el cual podamos gestionar nuestro tiempo. Al fin y al cabo en la libreta plasmamos cuáles serán nuestros objetivos y qué cosas tenemos que hacer en el camino.

Así que en caso de que hayamos utilizado miles de métodos para organizarnos con un resultado casi siempre malo no perderemos nada en probar este sistema de organización de nuestro tiempo que es cada vez más usado en todo el mundo.