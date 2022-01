¿Quieres hacer voluntariado en familia? Club de Campo de Laukariz

Tal y como indican los últimos datos sobre voluntariado en el Estado alrededor de 2'7 millones de personas hacen algún tipo de voluntariado, es decir, el 6'4% de las personas mayores de 14 años. Estos datos reflejados el pasado 5 de diciembre de 2021 en el informe de la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) señalaban también que del total, 850.000 eran jóvenes de entre 15 y 30 años, lo que supone un total del 30% de todas las personas solidarias. Por otro lado, el 5'9% de las persoas que participan en acciones de voluntariado son hombres y el 7'9% son mujeres.

En cuanto a Euskadi, podemos decir que uno de cada ocho personas participan en algún tipo de voluntariado. Pero, ¿qué significa el voluntariado? y ¿qué opciones existen en Euskadi para realizar esta actividad solidaria? En la Plataforma de Voluntariado de España definen la acción voluntaria organizada como "aquella que se desarrolla dentro de una organización sin ánimo de lucro por personas físicas que, de forma altruista y solidaria, intervienen con las personas y la realidad social, frente a situaciones de vulneración, privación o falta de derechos u oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida, y una mayor cohesión y justicia social como expresión de ciudadanía activa organizada".

Además, un voluntario ha de ser desinteresado en su actividad, ya que no querrá obtener ningún tipo de recompensa por el tiempo que dedica a una actividad solidaria concreta. También un voluntario tiene que ser una persona intencionado, ya que decide apoyar una causa concreta con su tiempo porque cee que puede ayudar a mejorarla. Y la persona solidaria tendrá que tener una justificación personal que le haga querer estar dando su tiempo a una causa en concreto, nunca será un pasatiempo ni nada por el estilo.

Por otro lado, entre los beneficios de ser voluntario está que da la posibilidad de interactuar con otros que han decidido ayudar en una misma causa y que ayuda a entender mejor la situación por la que se ha intentado luchar. Además, el hecho de estar haciendo algo en lo que de verdad se cree se mejorará tanto física como mentalmente, aumentará la confianza en uno mismo, la autoestima y la satisfacción vital. La persona solidaria sentirá que estará aportando su esfuerzo a una causa en la que cree y peleará por mejorarla.

Por último, mencionaremos algunos sitios de voluntariado a los que ir en familia o solos pero como decimos, lo importante es creer sinceramente en la causa, no es un pasatiempo. Cada persona es libre de ayudar de manera altruista o no, así que en el momento que se toma la decisión de hacerlo hay que dar todo de uno y si en algún momento no se puede, por lo que sea, apartarse es la mejor opción para volver en un futuro pero siempre si se puede.

1Banco de Alimentos. Tal y como se indica en su web son una entidad, apolítica y aconfesional, fundada en 1995, que promociona la labor, la imagen y la figura de los Bancos de Alimentos asociados en su lucha contra el hambre, la pobreza y el desperdicio de alimentos mediante su aprovechamiento y reparto a las personas más necesitadas, contribuyendo además, a mejorar el medio ambiente. Existen 54 Bancos de Alimentos repartidos por todo el Estado que operan repartiendo alimentos entre más de 8.000 entidades benéficas y a más de 1.560.000 beneficiarios. Tal y como se recoge en sus datos en 2020 recogieron 31 millones de kilos de comida en 11.000 puntos de recogida y 1.560.000 personas se beneficiaron de los alimentos.

2Asociación Galea. Está promovida por familias que ven en el tiempo libre de sus hijas una oportunidad para su crecimiento personal, mientras se divierten. Tienen un proyecto formativo, complementario a las familias y al colegio que, a través de las actividades, pretende facilitar el desarrollo de habilidades y competencias para adquirir una personalidad madura y proactiva en la sociedad de hoy. Hacen charlas y eventos familiares, así como otros en los que solo acuden padres o madres. Además tienen dos proyectos solidarios. Uno es 'Painting for others', que es un proyecto de la mano de Cooperación Internacional que consiste en la rehabilitación y adecentamiento de hogares para familias sin recursos. Actualmente están rehabilitando una casa parroquial en Galdames. El otro proyecto es 'Fidias', un proyecto de apoyo escolar a emigrantes, para ayudar a fortalecer las asignaturas que se imparten en los colegios. Se ayuda también a que los jóvenes adquieran hábitos de trabajo. Actualmente cuentan con voluntarias de 4ºESO.

3Asociación de Amigas y Amigos de la RASD en Álava. Es una organización no gubernamental que trabaja el ámbito de la solidaridad, los derechos humanos y la cooperación para el desarrollo con el Pueblo Saharaui. Surgió en los años 80 cuando comenzó a trabajar con el objetivo de acompañar al Pueblo Saharaui en su lucha por la autodeterminación sensibilizando a la población alavesa acerca de las causas y las consecuencias que tiene el refugio y la ocupación para el Pueblo Saharaui que aún hoy en pleno siglo XXI, sigue siendo la última colonia de África. Su meta es que el pueblo del Sahara Occidental ejerza su derecho legítimo de autodeterminación y decida en un Referéndum el futuro del país. Realizan actividades de cooperación al desarrollo, educación para la transformación e incidencia política y están dentro de la red vasca de apoyo a la Unión Nacional de Mujeres Saharauis.

4Nagusilan. Es una asociación sin ánimo de lucro que está en todo Euskadi y está compuesta por voluntarias y voluntarios con la misión de acompañar a las personas mayores en situación de soledad no deseada. Promueven además el envejecimiento activo mediante el compromiso solidario, cubriendo necesidades de apoyo social y afectivo. Facilitan la participación social de las personas mayores y el encuentro intergeneracional y están en coordinación con los servicios sociales siendo un complemento a su labor. Realizan acompañamiento a personas mayores en sus domicilios, centros de día o residencias y les dan conversación, leen, pasean, entre otras cosas. El voluntariado también realiza actividades de animación y entretenimiento de las personas mayores y trabajan por la transformación social reivindicando los derechos y la valía de las personas mayores.

"Nuestra hija mayor, María, está en la asociación Galea. Nos parece muy importante que desde pequeños se preocupen por el mundo que les rodea" ana castiella abogada