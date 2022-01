Acuarelas de ayer y de hoy

El pintor italiano Rafael Sanzio (Urbino, 1483-Roma, 1520), tótem indiscutible del Renacimiento, le dio un importante empujón en Europa. Sin embargo, esta técnica pictórica hecha con una mezcla de pigmentos finos que, disuelta en agua, proporciona colores muy transparentes, tiene un nombre propio en el Viejo Continente: Alberto Durero. El artista alemán es el padre de la acuarela occidental -las primeras acuarelas ornamentales aparecen en Egipto y Mesopotamia- y, de hecho, buena parte de su obra son sus maravillosos paisajes a la acuarela. Más adelante, el empujón del británico William Turner supuso un importante punto de inflexión. Por su parte, Mariano Fortuny dio a conocer la técnica a orillas del Mediterráneo.

Hoy en día, uno de nuestros acuarelistas contemporáneos más destacados es el pintor navarro Justo San Felices, galardonado en 2019 en París con la prestigiosa Medalla de Oro de la Academia de las Artes, las Ciencias y las Letras. El artista de Luquin, residente en Bilbao, ha protagonizado numerosas exposiciones individuales a lo largo de su carrera. Cuando le concedieron el premio, lamentaba en este periódico la falta de interés generalizado por el arte. Al mismo tiempo, aludía al boom de la pintura como hobby, y en particular el de la acuarela, gracias al auge de las redes. "Cada vez es más habitual, todo el mundo pinta, en los grupos de acuarela de las redes sociales hay un movimiento increíble. Esto es tremendo, pero solo a nivel de ocio y de relación social de la gente", contaba el pintor.

La ilustradora Alicia Aradilla y el periodista Sergio Alonso cumplieron un sueño hace tres años y medio: recorrer Europa y Asia antes de cumplir los 30. Durante su travesía, entre mayo de 2017 y junio de 2018, estuvieron en países tan exóticos como Tailandia, Mongolia y Jordania, pero también en otros lugares más cercanos. Descubrieron playas paradisiacas, lugares sagrados como el Taj Mahal, degustaron platos deliciosos... Lo que hace especial la aventura de la pareja es que recogieron las experiencias del periplo en unos 700 dibujos que han dado a conocer en el libro 'El mundo en acuarela', "un viaje por los cuadernos de la artista extremeña, que capta a través de las pinceladas la esencia de cada uno de los rincones que visita". Aradilla, ilustradora de viajes y acuarelista, acumula más de 139.000 seguidores en Instagram y a través de la plataforma Panteon da clases de acuarela a cientos de alumnos.

En Domestika, una importante comunidad online para profesionales creativos, se ofrecen medio centenar de cursos relacionados con la acuarela, todo un universo de opciones que se adaptan a las necesidades y preferencias del alumno: desde acuarela para principiantes a retratos artísticos, paisajes, animales, aves, flores, acuarela para ilustración infantil... Allí, la acuarelista e ilustradora mejicana Ana Victoria Calderón, quien también da a conocer su trabajo a sus 140.000 seguidores de Instragram, da con algunas claves sobre materiales y técnicas de acuarela.

Preguntas y respuestas

En primer lugar, se decanta por los pinceles de la marca Princeton, "en especial de la línea Laurel", así como los de Winsor & Newton. "Por lo general uso pinceles de cerda un poco más dura y sintéticos debido a mi estilo, pero algunas personas que pintan paisaje prefieren los suaves", asegura la artista, que también ha publicado una guía sobre acuarela creativa con técnica mixta "para conseguir efectos asombrosos". Seguidora de la paleta profesional Senelier, colecciona acuarelas hechas a mano, "artesanales". Otras marcas que le gustan son Daniel Smith, Holbein y Schmincke, para a continuación recomendar dejarse llevar por los gustos y estilos personales de cada cual porque, asegura Calderón, "no hay una mejor que otra".

"Muchas marcas tienen distintas líneas, de modo que puedes comenzar con las líneas para estudiante antes de invertir en la pintura profesional. También encontrarás que cada marca tiene texturas más acuosas o translúcidas, mientras que otras son más cremosas", explica. Con lo que respecta al tipo de papel que se debe usar, el de acuarela es el único valido ya que los otros tipos de papel "no resisten la cantidad de agua que se necesita y acabarán por romperse. El papel de acuarela se fabrica con una fórmula especial para resistir el agua", subraya.

Para los viajes se recomiendan los 'sketchbooks' o cuadernos de acuarela, preferentemente los encolados a cuatro lados. Falta la gran pregunta, tal vez la primera de todas: ¿es necesario saber dibujar? La pintora mejicana no deja una sombra de duda en su respuesta: "No es necesario saber dibujar. Como pasa en otros medios, puedes realizar pinturas abstractas, cartas, o más ejercicios que no requieren una técnica avanzada de dibujo".

"Me encanta pintar flores y zapatos. Trabajé en una zapatería y veía cómo dibujaba mi jefe las piezas del muestrario" toñi porras prejubilada