Asier Martínez, espectacular, gana su serie y pasa a semifinales de los 110 metros vallas en los Juegos de Tokio

El navarro Asier Martínez Etxarte ha debutado por todo lo alto este martes en sus primeros Juegos Olímpicos con tan solo 21 años, ganando con autoridad su serie de los 110 metros vallas con una marca de 13,32, su segundo mejor registro personal de siempre, y logrando el pase a las semifinales. La marca de 13,32 es una centésima más que su récord de España Sub-23. "Cuando hay que correr es mañana para pasar a esa final. Da igual lo que hayas hecho hasta ahora", ha declarado el atleta navarro nada más terminar su imponente actuación.



Las semifinales serán el miércoles a las 4 h de la mañana (hora peninsular), y quién sabe si le veremos disfrutar también en la final del viernes a las 4.55 horas.





??¡¡QUÉ LOCURA lo que acaba de hacer Asier Martínez en su debut olímpico!! #ElSuperMartesEnRTVE



??El navarro vence en su serie de los 110 m vallas con una marca de 13.32, su segunda mejor marca de siempre para estar en semifinales #Tokyo2020



Un año glorioso

Asier Martínez, superando las vallas junto al jamaicano Thomas. EFEEl navarro ejercía, en su debut olímpico, la única representación de la expedición estatal en 110 metros vallas tras la baja por lesión de, actual subcampeón olímpico, que se dañó un isquio durante un entrenamiento, ya en Tokio.Asier estuvo muy cerca -a una sola centésima- de Orlando en la final de los campeonatos de España de Getafe y su marca de 13.31 le situaba en condiciones teóricas de pelear por una plaza en semifinalesEn su serie, la segunda, partía con la cuarta marca y clasificaban los cuatro primeros, con cuatro más en la repesca.El navarro fue(146 milésimas), pero fue progresando hasta que, a la altura de los 80 metros, ya estaba en cabeza. Batió por 9 centésimas al estadounidensey por 22 al jamaicano, tercero.En la misma carrera participaba el chipriota, compañero de entrenamientos de Ortega en el grupo de Antonis Giannoulakis, que obtuvo la cuarta y última plaza de clasificación automática en la primera serie con 13.59.El año comenzó paracon el mero objetivo de clasificarse para el Europeo absoluto en Polonia, que tenía una mínima asequible. No solo se clasificó, sino que Asier fue el cuarto, quedándose a un suspiro de conseguir la medalla. Después de Polonia vinieron las competiciones al aire libre, en las que el atleta navarro no paró de bajar su marca personal, primero de 13.58 a 13.34, con un tropezón incluido, para finalmente llegar a 13.31 en el Campeonato de España, quedando segundo tan solo detrás de un deportista enorme como Orlando Ortega. Por el camino, campeón de Europa sub-23, campeón de España promesas, además de las victorias en los Campeonatos de España tanto absolutos como de su categoría bajo techo. Es decir, a excepción del segundo puesto en el Campeonato de España, Asier Martínez ha ganado en todo aquel evento al que ha asistido este año."Soñar es gratis. Sabemos de sobra que pasar a la final es muy complicado. Él tendría que hacerlo muy bien y otros tendrían que fallar. Es importante para Asier no volverse loco con estas cosas y centrarse únicamente en competir, pero al fin y al cabo esto es un juego y no pasa nada por soñar", declara su entrenadorsobre la posibilidad de alcanzar la gran final. El trabajo está hecho y ya solo queda disfrutar del resultado.