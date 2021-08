Valentino Rossi anuncia su retirada a final de temporada

El piloto italiano Valentino Rossi ha anunciado este jueves su retirada del motociclismo al final de la presente temporada, cerrando una larga y exitosa carrera en la que destacan un total de 115 victorias y nueve títulos mundiales.

"He decidido parar al final de este temporada, esta será mi última como piloto de MotoGP. Es un momento muy triste, es difícil decir que el año que viene ya no estaré compitiendo. El año que viene mi vida cambiará. Ha sido fantástico, lo he disfrutado muchísimo. Ha sido un recorrido larguísimo y verdaderamente divertido", anunció Rossi ante la prensa antes del Gran Premio de Estiria.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))