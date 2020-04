La oposición en Pamplona detecta falta de información y unilateralidad en la gestión de la crisis

pamplona – Cinco semanas después de que el alcalde Enrique Maya firmara la resolución para garantizar la atención presencial al público en las áreas esenciales como Policía Municipal, Servicios Sociales y Sanidad, los grupos de la oposición siguen echando en falta una mayor información por parte del equipo de Gobierno en las medidas que se han ido adoptando y más colaboración en las iniciativas propuestas para combatir la pandemia y sus efectos en la ciudad, algunas de las cuales ni tan siquiera han recibido respuesta.

A partir de la declaración del Estado de Alarma y una vez se decidió la suspensión de los Plenos y Comisiones, las decisiones en el Ayuntamiento corresponden a Navarra Suma, que informa tres veces por semana en una Junta de Portavoces telemática, y el resto de días por correo electrónico, de las resoluciones y actuaciones relativas al coronavirus y diferentes asuntos municipales.

A diferencia de otros órganos de representación popular, como el Congreso, donde las críticas de algunos portavoces de la oposición están siendo descarnadas con los gobernantes, Joseba Asiron (EH Bildu), Maite Esporrín (PSN) y Patxi Leuza (Geroa Bai) coincidieron esta semana en señalar la responsabilidad que han demostrado sus respectivas formaciones en este periodo tan excepcional y su comprensión con las dificultades halladas para la correcta gestión de la crisis causada por el COVID-19, si bien anunciaron que una vez superada esta fase llegará el momento de evaluar cómo ha gestionado la crisis el gobierno municipal, en qué se ha fallado, en qué no y la forma de mejorar la respuesta del Ayuntamiento para el futuro.

El portavoz de EH Bildu fue el más crítico con Navarra Suma, a quien achacó falta de transparencia y unilateralidad en las decisiones adoptadas. Con respecto a lo primero, Asiron señaló que su formación ha solicitado de forma infructuosa datos concretos sobre el personal municipal que se mantiene en activo, sobre la gestión que se está haciendo en la Casa Misericordia, por la decisión del alcalde de solicitar la intervención del Ejército en Pamplona o por el desalojo de varias personas el martes de un edificio municipal de la calle Mayor.

"No se nos tiene en cuenta" También se quejó de que los grupos de la oposición no han sido tenidos en cuenta en las decisiones adoptadas por el equipo de Gobierno, "que como antes de la crisis toma sus medidas de forma unilateral, sin escuchar propuestas ni dialogar pese a encontrarse en minoría".

Asiron aludió en concreto al anuncio de Navarra Suma de reabrir en breve el tráfico por la calle Padre Moret, medida a la que se oponen los 3 grupos progresistas, y que fue comunicado recientemente en una junta de portavoces con el argumento de que formaba parte del programa electoral de la coalición de derechas y que ya habían dicho que sería así.

"Es un ejemplo. Habrá mucho de lo que hablar más adelante, sobre las decisiones que se han adoptado y la forma en la que se ha gobernado la ciudad estas semanas, pero ahora no es el momento. Lo que toca ahora es arrimar el hombro, aportar ideas aunque no las tengan en cuenta y colaborar en todo lo que se pueda", señaló el miércoles telefónicamente el portavoz abertzale nada más acabar su reunión telemática diaria con los compañeros del grupo municipal.

Asiron hizo referencia a las dudas iniciales del equipo de Gobierno sobre la presencia del personal en sus puestos de trabajo, que en su opinión extendió los contagios; y a la negativa del equipo de Gobierno a la creación de una bolsa de emergencia social para atender las necesidades de los sectores más desfavorecidos o el rechazo al reforzamiento de los servicios sociales y unidades de barrio con los equipos preventivos.

Por último, el concejal de Bildu quiso reconocer la responsabilidad que están demostrando los pamploneses en este periodo de internamiento y tuvo un recuerdo para las personas que han sido golpeadas por la enfermedad, especialmente para los que han perdido a algún ser querido.

Maite Esporrín también se quejó de falta de información en algunas de las decisiones que se han ido adoptando en estas semanas y lamentó que no se incluyera a los grupos de la oposición en el gabinete de crisis creado en el Ayuntamiento para gestionar los servicios municipales "porque siempre es interesante conocer más puntos de vista". La portavoz socialista se mostró comprensiva con la gestión municipal, "no se podía hacer otra cosa" señaló, y consideró que no es el momento de entrar en valoraciones: "Hemos aparcado las diferencias mientras dure la crisis. Hay otras prioridades, como atender las necesidades asistenciales o de otro tipo que está dejando la pandemia, sobre todo en los sectores más vulnerables, que son más importantes de atender".

apertura de PADRE MORET Esporrín tampoco considera el momento actual como el más adecuado para tomar decisiones de calado para la ciudad como la relativa a la calle Padre Moret "conociendo la opinión contraria de los tres grupos de la oposición y sin pasar por la Junta de Movilidad, que es donde se tienen que debatir estos asuntos". Trasladó su reconocimiento por la tarea que estaño realizando los equipos sanitarios y asistenciales, el personal que trabaja en los supermercados, transporte o al abastecimiento, a las policías y destacó el comportamiento que están demostrando los pamploneses en este periodo de confinamiento.

Con respecto a la forma de trabajo en el grupo municipal del PSN, Esporrín señaló que mantienen una reunión telemática a primera hora de la mañana y otra para a última hora para comunicar la información facilitada por el equipo de Gobierno en la Junta de Portavoces, que se celebra los lunes, miércoles y viernes de cada semana, o los datos sobre las actuaciones diarias realizadas por Policía Municipal y los servicios sociales. "Estamos recibiendo muchos mensajes de personas que necesitan un recurso habitacional o dinero, que trasladamos inmediatamente al área de Servicios Sociales".

El portavoz de Geroa Bai Patxi Leuza tiene intención planear de inmediato que se vuelvan a celebrar Plenos y Comisiones con el objetivo de "controlar las decisiones del equipo de Gobierno como es responsabilidad de los grupos de la oposición" y lamentó que en las reuniones de la Junta de Portavoces se limiten a escuchar la información facilitada por Navarra Suma, sin poder realizar aportaciones ni que se tengan en cuenta sus opiniones.

"COMPRENSIVOS" Como los otros representantes municipales, también se quejó de la falta de información, como el aludido desalojo en la calle Mayor, y de las decisiones unilaterales adoptadas por resoluciones de Alcaldía, aunque consideró que "no es el momento para ver lo que se ha hecho, cómo se ha hecho y se era posible hacerlo de otra forma. Hay que ser comprensivo dada la excepcionalidad del momento y de la improvisación con la que se han ido adoptando las decisiones, aquí y en todos los sitios. No voy a decir que se ha hecho mal, pero ya llegará el momento de analizarlo todo con detenimiento".

El concejal de la formación progresista consideró fundamental conocer el trabajo que están realizando los concejales de las distintas áreas municipales "porque solo nos informan de las áreas consideradas esenciales".

Como se recordará, el Gabinete de Coordinación creado por el Ayuntamiento de Pamplona para la gestión de esta crisis sanitaria está presidido por el alcalde y forman parte del mismo las tenientes de alcalde Ana Elizalde y María Caballero y el concejal de Seguridad Ciudadana Javier Labairu, así como el Gerente municipal, el responsable de Servicios Jurídicos, el director del Área de Alcaldía y la directora de Comunicación.

Vuelven las Comisiones municipales. La actividad municipal comenzará previsiblemente a partir del 27 de mayo, si prospera la propuesta planteada por los 3 grupos de la oposición a Navarra Suma para recuperar la celebración de las Comisiones de Presidencia, Asuntos Ciudadanos y Gerencia. La iniciativa contempla que a dichas comisiones solo puedan acudir los concejales asignados (9 en total) y que se celebren en el Salón de Actos dado que permite un mayor espacio. No se ha definido qué sucederá con la convocatoria de los Plenos, ya que su celebración exigirá la presencia de los 27 representantes electos más el Secretario.

