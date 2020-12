Este año toca renovar a los 15 alcaldes-jurados

el equipo que durante 12 años ha permanecido en la Herriko Etxea de Elizondo no renovará su candidatura, tal y como ha anunciado a través de una nota divulgada en las redes sociales. El equipo, que hace doce años accedió a la alcaldía de Elizondo se ha ido renovando y completando, dará por finalizado su camino al frente de la gestión de la Herriko Etxea. Además de anunciar que no volverán a presentarse a la reelección, a la hora de hacer balance de todos estos años, siendo conscientes de que "seguramente no hemos sabido acertar en más ocasiones de las que quisiéramos", hacen un balance positivo de su gestión, "por sostener la Herriko Etxea, por generar participación entre los vecinos y también por el trabajo realizado durante estos 12 años".

En la nota publicada el grupo enumera todos y cada uno de los alcaldes, alcaldesa y kargodunes que han participado en él, agradeciendo su compromiso para con el pueblo de Elizondo, además de reconocer las labores de todas las personas que han participado en la Comisión de Fiestas, Carnaval, Comisión del Cementerio, Ferias o en otras comisiones puntuales.

trabajo realizado Los trabajos que se repiten anualmente en Elizondo son articular la organización de fiestas, ferias, carnaval, asuntos del cementerio, cobro de la cuota vecinal y la gestión de los recursos económicos. También es necesario identificar las necesidades y tratar de darles solución, así como encaminar los conflictos que puedan surgir.

El equipo saliente cree que en estos años han ido más allá, "situando la antigua institución local en el siglo XXI, con las cuentas saneadas y la gestión sistematizada", además de impulsar distintas infraestructuras, "como la rehabilitación del propio edificio de la Herriko Etxea, la cubierta del frontón Iriarte y la plantación de Ermitegi", entre otras, "todo gracias a tejer una red vecinal, ojalá siga así".

El grupo considera que Elizondo necesita un cambio de manos para continuar con sus quehaceres anuales, "para que Elizondo tenga representación en la Junta General necesita un equipo de alcalde y kargodunes. Esta valiosa y restaurada herramienta administrativa necesita de la implicación de sus vecinas y vecinos". Por ello, quieren animar a la gente a participar, como alcalde o alcaldesa y kargodunes, por su parte, el grupo saliente se compromete a "ayudar y realizar una transmisión pausada". Para terminar, anuncian que el batzarre para saber si hay alguna candidatura se celebrará el 20 de diciembre.

elección de alcalde-jurado Tal y como dictan las Ordenanzas de Baztan, cada dos años toca elegir a los alcaldes o alcaldesas, también llamados jurados, de las 15 localidades que componen el valle y que representarán al pueblo en la Junta General. Ya han pasado casi dos años desde que se eligieron por última vez los representantes de cada pueblo, por lo que este año toca renovar los cargos. En principio, según dictan las Ordenanzas, cada pueblo debe celebrar batzarre el tercer domingo de diciembre, por lo que la cita sería el 20 de diciembre. Pueden presentarse a la alcaldía todas las personas vecinas del lugar y que a la fecha de la elección tengan cumplidas la mayoría de edad. Los candidatos o las candidatas deberán hacer saber antes del batzarre, al actual alcalde de su pueblo, la intención de presentarse a la alcaldía del pueblo. Si se da el caso de que sólo hubiera un candidato o una candidata, hoy mismo, en la cita deberá ser ratificado por la mayoría de los asistentes, procediéndose a la votación si así se solicita. En caso de que hubiera más de una candidatura se retrasará la votación al siguiente domingo y se dará a conocer en el lugar la existencia de más de una candidatura. La votación será directa y secreta, realizada mediante papeletas introducidas en un sobre. Cada elector sólo podrá dar su voto a una candidatura. Si en la votación hubiera empate, se realizará una segunda convocatoria. En caso de no existir ninguna candidatura, la elección se repetirá el primer domingo de enero. Y si tampoco se presentan candidaturas en el segundo llamamiento, se procederá a la elección de nuevos cargos. En el plazo de un mes el presidente de la Junta General deberá convocar un batzarre para elegir nuevos cargos.

Cada cuatro años también se eligen los junteros y los comisionados de Montes. Cuatro junteros/as, uno por cada cuartel del valle, que tienen derecho a voto, y 8 comisionados/as, dos por cada cuartel. Estos cargos fueron renovados hace años, por lo que este año no toca elegir nuevos miembros.