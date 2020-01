Vecinos de Barañáin critican la supresión del servicio de Pediatría por la tarde

Barañáin - Vecinos de Barañáin denuncian la supresión del servicio de Pediatría en los dos centros de salud del municipio durante las tardes, una situación que, asumen, supone "un problema muy serio" para aquellas familias a las que les resulta imposible conciliar la vida laboral y familiar, dado que se quedan sin opciones para llevar a sus hijos al médico en horario vespertino. Tal y como indicaron ayer, es algo que viene de lejos, "desde antes del verano", y critican "la desinformación y la incertidumbre" al respecto desde hace meses.

Según ha podido conocer este periódico, tal y como informó Alcaldía en la comisión de Hacienda y Personal celebrada ayer, este lunes el Consistorio se reunirá con Atención Primaria para abordar una carencia que se debe a la falta de personal.

"Es una pérdida de la calidad del servicio, en vez de ir hacia adelante y mejorar los tiempos de consulta o reducir las esperas, vamos para atrás. Somos muchos padres y madres los afectados y lejos de darnos una solución nos han mantenido desinformados", lamentaba Pablo Idoate, vecino de Barañáin. "No lo hemos encajado nada bien", explicaba.

Asume que para él, como para otros aitas y amas, "salir de mi trabajo o buscar alternativas es complicado, más cuando sucede de repente porque ha habido falta de información y de comunicación... Te trastoca toda la vida familiar". Valora que "hay que pelear para recuperar el servicio, el Ayuntamiento debería moverse y exigirlo, nos hemos sentido mareados. Si no hacen nada estudiaremos tomar medidas".

Ya el pasado 19 de octubre EH Bildu en Barañáin denunciaba una situación que "obliga a la mayoría de personas a sacar a los niños y niñas de los centros educativos y a faltar al trabajo", y reclamaron entonces a Osasunbidea "que se vuelva a restablecer este servicio sin que esta medida suponga sobrecarga asistencial para los y las profesionales y manteniendo su calidad".

Ayer, algunas madres reconocían haberse enterado en el mismo momento de pedir la cita. "Me dijeron que no daban por las tardes, que no había pediatra, y me dieron la opción de acudir a la mañana siguiente pero es una faena", señalaba Itziar Arcelus. A Nora Ginés le acababa de llegar una carta a modo de notificación, aunque con meses de retraso. "Explican que no se ha podido dar solución y nos van a poner una pediatra el lunes, pero por las mañanas, porque no encuentran personal para las tardes. Yo trabajo y no puedo llevarlos, es un problema porque a veces salen de escuela ya malos, antes llamabas y esa misma tarde te atendían. De momento lo tendrá que llevar su abuelo", decía, explicando que "igual que están mandando cartas ahora, podrían haberlo hecho antes. Me he quedado alucinada".

A Esther Calleja, con tres hijos, le supone tener que salir del trabajo o recuperar después ese tiempo, y no puede hacerlo. "Llamé y me dijeron o que me fuera a San Martín o que me daban cita por la mañana, que es precisamente lo que no quiero, y además así el servicio se va a colapsar. Deberían habilitar otro centro más accesible: el centro de Pamplona, con zona azul y sin sitio para aparcar, no es una buena alternativa", se quejaba.