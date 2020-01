El ex alcalde de Egüés, a juicio por ceder de un escenario para un acto del caso Alsasua

aoiz - El exalcalde del Valle de Egüés y actual portavoz de Geroa Bai en el Consistorio, Alfonso Etxeberria, acudió ayer a declarar en el Juzgado nº 2 de Aoiz por los supuestos delitos de malversación y prevaricación, al haber cedido al Ayuntamiento de Pamplona y a dos asociaciones particulares, Altsasu Gurasoak y la plataforma Gurasukoak, un escenario para la celebración de un acto en la plaza del Castillo de la capital navarra, en el que se pedía justicia y proporcionalidad en el caso Alsasua y al que acudieron 80.000 personas.

El portavoz de UPN en el Valle de Egüés durante la pasada legislatura, Juan José González Iturri, denunció a Alfonso Etxeberria ante la Guardia Civil por los supuestos delitos de malversación y prevaricación, al haber cedido al Ayuntamiento de Pamplona y a dos asociaciones particulares, Altsasu Gurasoak y la plataforma Gurasukoak, un escenario "sin que se cumplan las condiciones requeridas para ello, dado que no se realiza el expediente para su cesión y generando un gasto aproximado de 1.000 euros a las arcas municipales". Previamente, Iturri interpuso un recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra al entender que la resolución por la que el alcalde del Valle de Egüés cedía el escenario era contraria a derecho, recurso que fue estimado por el TAN en su resolución del 17 de septiembre de 2018, en la que anuló la resolución "por ser contraria al ordenamiento jurídico". El TAN concluía que un escenario móvil es un bien patrimonial y que "el Ayuntamiento del Valle de Egüés no instruyó un expediente para la cesión del bien patrimonial, ni mucho menos ha acreditado que la cesión esté motivada por un interés público o social ni tampoco que la cesión del bien redunde en un beneficio constatable para los vecinos del citado Ayuntamiento". Tras su declaración, el propio Etxeberria explicó ayer en redes sociales que "ha quedado de manifiesto que hemos actuado correctamente y que este tipo de denuncias no hacen más que distorsionar y judicializar la gestión política". Y agradeció todas las muestras de apoyo recibidas. "Nuestro más absoluto apoyo y sincero agradecimiento por un acto totalmente altruista y solidario. Mila esker Alfonso, bihotz bihotzez!!!", expresaron desde la cuenta Altsasu Gurakusoak.

"campaña de persecución" Por su parte, Geroa Bai mostró su "confianza en la justicia" y defendió que "no hay causa al no existir responsabilidad penal alguna en la actuación del exalcalde de Egüés. La coalición confía en su inocencia porque no se aprecia ni delito de malversación ni de prevaricación en la actuación llevada a cabo por Etxeberria".

Además, la coalición consideró que la denuncia de UPN "forma parte de una campaña de persecución contra el exalcalde de Egüés, cuya única finalidad es dañar su imagen. UPN vuelve a traspasar los límites de la ética política con graves acusaciones que no se sostienen, judicializando una cuestión por puro interés partidista y electoral". Argumentó igualmente que la actitud de Etxeberria "al igual que en ocasiones anteriores, respondió únicamente a su vocación como responsable público de atender y apoyar a aquellos colectivos que así lo solicitan, así como a la colaboración activa que debe producirse entre administraciones". Y recordó que "UPN pocas lecciones puede dar al ser precisamente quien ha causado graves perjuicios a la ciudadanía de Egüés durante sus mandatos, tal y como lo atestiguan sus antecedentes judiciales". - Diario de Noticias