Las incógnitas que genera el Plan Eulza en Barañáin continúan sin resolverse

La moción presentada por EH Bildu y Podemos en el Ayuntamiento de Barañáin para pedir al equipo de Gobierno de Navarra Suma que aclare por qué no se llevó a cabo el pago de dos millones de euros por parte de las promotoras como contraprestación al Consistorio en la construcción de las viviendas del Plan Eulza no ha salido adelante.

El pago estaba recogido en una cláusula del convenio que se aprobó en 2008, aunque ya ha prescrito, y debía efectuarse "en concepto de mayor carga de la urbanización" con un dinero que "se dedicará a inversión y no a soportar gasto corriente". Los dos millones de euros no llegaron nunca y la pregunta sigue en el aire. En un pleno plagado de acusaciones, los 13 votos en contra de Navarra Suma y el PSN, además de las dos abstenciones de Geroa Bai, han conseguido tumbar una moción que también denunciaba que no se han llevado a cabo reuniones para informar del proyecto, que contempla la construcción de 920 viviendas. Solicitaban un estudio respecto a las soluciones viarias, además de que todos los pasos y decisiones que se tomen respecto a este proyecto "estén acompañados de procesos participativos e información vecinal".

La alcaldesa, María Lecumberri (Navarra Suma) ha señalado sobre esos dos millones de euros que ya en la legislatura pasada "se aprobó el proyecto de reparcelación y urbanización sin que ese dinero hubiera sido satisfecho", ha acusado a EH Bildu de poder haberlo reclamado entonces, y ha señalado que "en 2014 se hizo un requerimiento por parte de alcaldía (UPN) para el pago, que prescribe a los 5 años, es decir, de 2012 a 2017. Ha habido un cambio del equipo de gobierno, vosotros volvisteis a recuperar este proyecto en 2019 y los dos millones no estaban. ¿No se podía haber consultado entonces?", ha preguntado.

Alberto López Iborra (EH Bildu) ha negado esas acusaciones y ha asegurado que "si hubiera dependido de EH Bildu, el plan Eulza no habría salido adelante en las condiciones y en las dimensiones que lo planteó el equipo de gobierno. Es absolutamente desproporcionado para Barañáin y tiene tintes especulativos. Visto lo que está pasando podemos hablar de un pelotazo urbanístico, por eso pedimos que se analice y se investigue qué paso en el momento de la aprobación definitiva de la reparcelación, que es cuando se tenía que haber exigido ese cobro", ha dicho. "No nos oponemos a la vivienda para los jóvenes, hay una necesidad, también de equipamientos para las personas mayores, pero la perspectiva social es la que tiene que primar".

Txuma Huarte, desde Podemos, ha mostrado su "asombro" con la sucesión de acontecimientos: "En marzo de 2012, después de la aprobación de la reparcelación definitiva, se emite un informe de intervención y de la Secretaría que indica que las acciones pertinentes eran ir al Contencioso Administrativo para cobrar esa deuda, cosa que no se hace. Se opta por solicitar un informe a otro abogado urbanista que indica que él no aconseja. No se hace ni una cosa ni otra, no se modifica el convenio ni se intenta cobrar, y eso sí que tiene responsabilidad. Es la inacción de no hacer nada. Y hay que pedir las responsabilidades en el momento oportuno a quien está en ese momento, es lo normal y lógico", ha respondido. "Habrá que hablar con el Gobierno de Navarra y ver qué dotaciones y servicios, soluciones viarias. Pero la duda se queda sobrevolando en este Ayuntamiento y es pertinente solicitar que se investigue sobre este asunto. Un Ayuntamiento no puede permitir que dos millones vuelen así como así o no se fiscalicen como es debido".

Desde el PSN, Mari José Anaut ha asumido estar de acuerdo con el fondo de la moción, "es lo que llevamos pidiendo comisión tras comisión. Más allá de los panfletos que dan por hecho que va a haber aquí un puente que no está en ningún lado, hemos solicitado monográficos sobre el tema y dar una información veraz a la población. También que haya una relación de qué decisiones se tomaron, quiénes las tomaron y cómo ha sido el proceso. Queremos que todo el mundo sepa qué se ha hecho", ha dicho. Además de en los nuevos vecinos, ha apuntado, "hay que pensar en que dentro de unos años habrá un tren de altas prestaciones probablemente en Etxabakoitz y es posible que Barañáin sea un sitio de tránsito. Hay que tomar decisiones ahora, que nos toca. Va a ser una decisión de calado y el tema de la movilidad y los viales está encima de la mesa". Ha pedido retirar la moción para trabajar el tema "de manera monográfica" y su compañero Roberto Andión ha criticado que le ha "sorprendido" que tanto Podemos como EH Bildu "presenten una moción al pleno, que no es de obligado cumplimiento, cuando en toda la legislatura anterior han podido llevar el tema como punto del orden del día, que sí es de obligado cumplimiento. Hay muchos puntos en los que estamos de acuerdo y estamos dispuestos a seguir trabajando, con los viales, el puente, las dotaciones, y que se hagan comisiones monográficas con un tema que va a ser un punto clave en la vida de Barañáin".

Flor González (Geroa Bai) ha coincidido en trabajar el asunto en comisión y ha recordado que ya en enero demandó una consulta popular sobre los accesos a la futura urbanización, "se me hizo caso omiso entonces y en comisiones posteriores". Ha solicitado de nuevo esta consulta ya que, ha dicho, "la solución del puente de Landaben fue una decisión política, ¿por qué no se puede tener ahora una decisión popular?". Ha indicado que también ha pedido explicaciones sobre el proceder del Ayuntamiento respecto a esos dos millones de euros, "hemos solicitado incluso asesoramiento externo y 8 años después resulta que ha prescrito. ¿Por qué en 8 años nadie ha sido capaz de reclamar dos millones de euros que, por derecho, eran nuestros?". Lecumberri ha avanzado, por otra parte, que han solicitado reuniones con el Gobierno de Navarra para el tema dotacional "aunque debido a la pandemia no se han realizado" y que están trabajando en un díptico "para informar exclusivamente de este tema y establecer los canales de información que sean necesarios".

En la sesión se han aprobado también la modificación de precios públicos del servicio municipal Lagunak y la congelación de los tipos impositivos y precios públicos del Ayuntamiento de Barañáin para el año 2021, además de la suspensión de la tasa de terrazas para este 2020 aunque desde EH Bildu echaron en falta más iniciativas que ayuden al sector hostelero, "una interlocución directa para tomar las medidas necesarias y obligatorias para paliar ese daño que están sufriendo". Desde los grupos recordaron que no se han puesto en marcha alternativas como los bonos y otro tipo de ayudas necesarias para los sectores más afectados por la pandemia. "Todos los grupos hemos hecho propuestas, me da pena porque en la última comisión propusimos que se recogiera de alguna manera en la web municipal a los establecimientos que dispongan de servicio a domicilio para que siguieran teniendo ingresos y no se ha hecho. Es triste porque se puede ayudar más a la hostelería y no se está haciendo", criticó Flor González (Geroa Bai). El Equipo de Gobierno se comprometió a valorar la situación para extender esa suspensión de tasas a 2021 tras una enmienda de EH Bildu que propuso estudiar y analizar la situación coyuntural para el año que viene.

El tema de las dietas



En la sesión también ha tomado posesión como concejal de Navarra Suma José Luis Ruiz Martínez tras la renuncia de José Luis Asin Buñuel "por motivos personales", el segundo de la agrupación que ha dejado el grupo en los últimos meses tras la dimisión de Josu Pozo (Ciudadanos), y en un contexto en el que también fueron reprobados los ediles del mismo grupo Miguel Ángel Cuevas, responsable de Servicios Generales, TIC, Comercio y Empleo, y Alfondo Moreno –ambas por parte de toda la oposición-, en este caso por cuestiones relacionadas con el Urbanismo. Las críticas a la "inacción" del equipo de Gobierno en plena pandemia están siendo constantes.

Se han modificado, además, las retribuciones a los concejales, con 120 euros por dieta de asistencia a cada sesión de pleno, 60 euros por comisiones y juntas de gobierno y un límite mensual por asistencia de 550 euros por concejal. Se trata de una decisión que viene motivada por una resolución del TAN que se dio a conocer ya el pasado mes de agosto y que aprueba el recurso interpuesto por un vecino a esta cuestión. Eran 60 euros por asistencia de los presidentes/as y 25 euros por la de los concejales y concejalas, pero tal y como resuelve el tribunal ambas figuras –la de presidencia y la de concejal– deberían percibir la misma cantidad.

Ya entonces advirtieron desde EH Bildu que existía jurisprudencia en esta materia y preguntaron cómo era posible que no se advirtiera al equipo de gobierno de que esto podía ocurrir "y no tomar otro tipo de decisiones en este sentido". Igual que entonces, esta mañana Oihaneder Indakoetxea ha propuesto "reflexionar lo que se debe hacer", algo que ha reclamado abordar entre todos los grupos. Es una cuestión, ha dicho, "que se ha tratado siempre desde un punto de vista cuantitativo, no cualitativo. Hace falta analizar y reflexionar no tanto la cantidad sino el cómo, el por qué y en concepto de qué queremos hacer esas retribuciones", ha señalado, tras valorar que "estamos en una crisis económica y no es el momento de tomar este tipo de decisiones sin una reflexión previa, teniendo en cuenta que la partida es de 74.000 euros y para el 2021 se plantea el doble. No sabemos cómo se va a incrementar, de dónde se va a sacar el dinero. Son dudas que no se han respondido en comisión", ha denunciado.

Según ha explicado la alcaldesa, la motivación de ese límite de 550 euros mensuales por concejal "parte de la igualdad para que las dietas sean lo más equitativas posibles para todos los grupos independientemente de su número de concejales, y también por una cuestión presupuestaria. Supone una subida en la partida de las retribuciones, que no se habían subido desde hace tres legislaturas pero sigue estando por debajo de otros ayuntamientos de la comarca, además de que es una cuestión que ha sido reclamada desde fuera del Ayuntamiento, por un vecino, y hay que regularizar esta situación", ha apuntado.

Desde el PSN, Anaut ha recordado que su grupo también solicitó una reflexión "seria" en este sentido "ya en 2015 o 2016. No tuvimos suerte, no se hizo, también lo volvimos a solicitar en 2019. Era un tema que podía ser tratado y podía llevarnos a una decisión conjunta pero tampoco se ha hecho, salvo cuando llegó la resolución del TAN y es ahora cuando, dado este marco, no sé si cabe la reflexión, porque lo que nos dice el tribunal nos clarifica cuestiones como que tiene que haber igualdad, se exige diligencia e interés con la tarea pública. Puesto ese marco, cabrían algunas reflexiones pero hay que tomar una decisión y nosotros hemos tomado la decisión de apoyarla", ha explicado.

González (Geroa Bai) ha indicado que "somos el ayuntamiento con las dietas más bajas dietas para sus concejales" y explicó que se trata de una valoración "simbólica" del trabajo y la responsabilidad que desempeñan los ediles mientras que Txuma Huarte (Podemos), indicó que no encuentran "un razonamiento justo, proporcional y con criterio de igualdad en esa. Si hay que hacer una reflexión habrá que establecer un criterio de igualdad por asistencia y si se quiere establecer un límite, que sea acordado entre todas las partes y con un criterio de proporcionalidad, que sea igualitario". Ha votado en contra, EH Bildu se ha abstenido y el resto de grupos han dado su apoyo a la propuesta.