El Valle de Egüés esperará a que el TAN se pronuncie acerca de las sanciones por exceso de velocidad en Sarriguren

El Ayuntamiento del Valle de Egüés ha decidido esperar a que el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) se pronuncie acerca de las sanciones por exceso de velocidad que ha venido imponiendo en la avenida de la Unión Europea, tras encargar un informe externo que no ha sido "concluyente" sobre la imposición de estas multas.

Un grupo de vecinos recurrió al TAN, en protesta por estas sanciones, considerando que el Ayuntamiento no había actuado correctamente.

El Consistorio ha explicado que en el año 2014 la Alcaldía resolvió la reducción de la velocidad máxima permitida a 30 km/h en todo el municipio, excepto las grandes avenidas que quedan limitadas a 40 y el entorno escolar que queda limitado a 20.

Asimismo, ha recordado que en 2020, en los meses de septiembre y octubre, se produjeron los atropellos de dos niños y una niña en el entorno escolar, todos ellos en pasos de cebra.

Por este motivo se decidió realizar por primera vez en el tramo de la avenida de la Unión Europea más cercano a las dotaciones públicas docentes controles de velocidad en los meses de octubre y noviembre.

En estos controles se sancionó a los vehículos que superaban como mínimo un 80% la velocidad máxima permitida, captándose la mayoría de los vehículos que la duplicaban, triplicaban e incluso casi la cuadruplicaban, transitando hasta a 77 km/h en una zona limitada a 20 km/h. En 2021, las notificaciones de las sanciones comenzaron a llegar a los infractores.

El Ayuntamiento ha señalado que "es cierto que es una avenida de doble carril, con buena visibilidad" y ha explicado que en el pleno municipal de febrero salió adelante una moción para que se hiciera un informe externo que evaluara tanto la parte de señalización como la parte administrativa.

concejal de Movilidad (Navarra Suma), ha señalado que "como gobierno nos comprometimos a hacerlo, y así lo hemos hecho, además hemos realizado dos informes externos a cambio de uno". Sin embargo, ha afirmado que "las conclusiones de dichos informes no son concluyentes para garantizar que el Ayuntamiento actúaa conforme a la ley". "No creemos que este informe suponga suficiente respaldo como para poder actuar de oficio y anular las multas y no debemos olvidar que desde el Ayuntamiento debemos ofrecer garantía jurídica a la ciudadanía", ha señalado. Por tanto, el Consistorio esperará a la decisión del TAN.