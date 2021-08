Sin acuerdo para el convenio que permitirá construir una nueva salida para Barañáin

Cerca de una hora de discusión ha centrado este jueves por la mañana el debate en el pleno del Ayuntamiento de Barañáin para aprobar de manera inicial e ir superando trámites antes de que comiencen las obras del vial que unirá Landaben con la futura urbanización de Eulza. No podrá ser todavía, a falta de un informe de Secretaría que han demandado todos los grupos de la oposición. El punto del orden del día pasaba por aprobar el convenio entre el Ayuntamiento de Barañáin y las juntas de compensación para ampliar la comunicación vial del municipio con el resto de la comarca –descartado ya el vial elevado conocido como el Scalextrik– a través de un puente que enlace la avenida de los deportes con el polígono y la carretera N-30.

Será una nueva salida extra (y urgente) para Barañáin que contempla, además, la modificación del Paseo del estadio y un ascensor urbano para salvar el desnivel. Costará 3.533.954,05 euros (más IVA) "pero para el Ayuntamiento no supone coste alguno", ha puntualizado la alcaldesa, María Lecumberri (Navarra Suma), que ha señalado que la duración de las obras se estima en unos 8 meses pero con los trámites y pasos alcanzarán "los 12 o 14. Es un proyecto importante porque es el inicio para la construcción de una nueva salida para Barañáin que creemos que es muy necesaria", ha valorado.

Y es algo en lo que coinciden todos los grupos. También en que se haga ese puente, ese vial, pero quieren garantías. Precisamente por eso han demandado un informe de Secretaría que no constaba en la documentación y que, según la alcaldesa, no hacía falta porque "no es necesario al no exigirse la mayoría absoluta. Dos informes externos analizan el convenio y los suscribe, por lo que la secretaria entiende que está completo", ha dicho. Pero no es suficiente.

Desde EH Bildu el concejal Alberto López ha criticado haberse enterado "un minuto antes" de que no hay un informe técnico del Ayuntamiento, algo que han demandado "todos los grupos" en comisión. "Es una actuación importantísima y en ningún caso solo se puede basar en un informe externo, tiene que haber un posicionamiento técnico del Ayuntamiento que nos diga que cumple lo establecido. No es de recibo enterarnos así y solicitamos un pleno extraordinario en el que se adjunte la postura escrita por parte de secretaria", ha demandado, petición a la que se ha sumado el resto de grupos.

Mari Jose Anaut (PSN) ha indicado que "es un asunto que tiene la suficiente enjundia como para que aparezca ese escrito y que quede a futuro claro y notorio que este Ayuntamiento considera jurídicamente adecuada la actuación y que no va contra la normativa". Geroa Bai ha preferido esperar a que se decida si se iba a realizar un pleno extraordinario para argumentar su voto y Txuma Huarte (Podemos) ha recordado que a la hora de hacer un convenio el Consistorio "se debe proteger de alguna manera, y la secretaria está también para velar por ese cuidado".

Informe a viva voz

Se ha intentado desde Alcaldía que sea suficiente un informe "in voce", algo que la secretaria ha señalado que es legal, y ha añadido que la deuda de los dos millones de euros "ha prescrito y lo que plantea el informe es que se anule o revoque el convenio de 2008 porque ha desaparecido una de las partes suscribientes por liquidación de las empresas. El convenio sustituye el Scalextric por el puente a Landaben y habla del convenio con el Gobierno de Navarra para hacer ese puente y poco más. Estoy totalmente conforme con esos aspectos jurídicos que reflejan lo que es y son conforme a la realidad. Al no haber necesidad de mayoría absoluta y al haber un informe jurídico no hace falta el mío y se puede emitir de viva voz", ha insistido.

López (EH Bildu) ha preguntado a los grupos si no les "chirría" tener un informe externo "escrito hace semanas y que tengamos que andar con un informe de viva voz un minuto antes de firmar. De cara a la documentación de pleno tengo dudas de que un informe a viva voz valga a futuro para cuestiones de este calado", algo que ha compartido también Huarte (Podemos): "La documentación es muy escueta para realizar un informe. ¿Qué pasaría con esos terrenos por los que va a pasar esa solución viaria del Paseo del estadio si son de la cooperativa Iruñalde, por ejemplo? Es importante y es algo que un informe debería contemplar".

Esa cuestión "es competencia del Gobierno de Navarra", ha respondido la secretaria, pero el informe a viva voz no ha sido suficiente para los grupos y se ha decidido, finalmente, dejar el asunto sobre la mesa y convocar un pleno extraordinario para tratar otro punto. En la misma sesión han dimitido Julen Enériz (PSN) y Miguel Ángel Cuevas (Navarra Suma), por "motivos laborales".