El euskera y el Día de Navarra coparon el debate en Estella

Si algo quedó claro una vez más en el pleno ordinario de Estella, fue la unanimidad que despertó la figura Domingo Llauró, desde ayer el nuevo estellés adoptivo. Eso, además de la importancia estratégica que suponen los votos de Magdalena Hernández y Jorge Crespo, los dos concejales no adscritos junto con el de Ibai Crespo, el único concejal que mantiene en el ayuntamiento el PSN. Los tres concejales permitieron tanto que navarra Suma sacara adelante y por urgencia su declaración para que Estella se una hoy mismo al Día de Navarra –por si no hubieran tenido tiempo para pedirlo en semanas anteriores–, como para apoyar a EH Bildu y Geroa Bai en su declaración a favor del Día Internacional del Euskera, un idioma que, paradójicamente, necesita cada año declaraciones de apoyo en su propia tierra.

Temas que permitieron un debate recurrente, pero poco original, en el pleno ordinario de ayer, y que parecían los únicos argumentos que separan al equipo de Gobierno de la oposición.

En cuanto al euskera, la moción presentada fue leída por Unai Errazkin (EH Bildu) y Magdalena Hernández (no adscrita) "queremos aprovechar ese día de celebración para reforzar el compromiso adquirido con el euskera y, con ilusiones renovadas , añadir aire fresco al esfuerzo realizado para que los 365 días del año tengan al euskera presente. Y esos son, sin lugar a dudas, los ingredientes que necesita el euskera para que esté presente en las conversaciones diarias en las calles, en los hogares, en el trabajo , en las instituciones, en el ciberespacio: compromiso, ilusión, colaboración y acuerdo". Una declaración que salió adelante con el voto en contra, eso sí, de Navarra Suma, cuyo portavoz llegó a afirmar que "los que no queremos hablar en euskera no tenemos las mismas oportunidades". Algo que Unai Errazkin califico como ganas de Navarra Suma de "embarrar el debate ya que si desde la administración no se garantiza que sus trabajadores conozcan el euskera no se le está apoyando". Un aspecto en el que también intervino el alcalde Koldo Leoz, quien se refirió a realidad de la composición del Consistorio en el que de los 17 representantes, "ocho hablamos euskera y uno lo ha estudiado". Con todo, la declaración a favor del euskera salió adelante con los votos a favor de los seis concejales de EH Bildu, Geroa Bai y PSN, además de los dos no adscritos.

Día de Navarra Otro de los temas que salió adelante fue la moción de Navarra Suma para que Estella se adhiera hoy al Día de Navarra, una moción cuyo carácter de urgencia fue criticado por la mayoría de los grupos y que para Pablo Ezkurra (Geroa Bai), "Navarra Suma ha querido contrarrestar la moción sobre el euskera con esa obsesión de dividirnos a los navarros entre los buenos y los malos que lo hablamos". "Lo que deberían hacer es hablar con sus socios de Ciudadanos que quieren acabar con el régimen foral" finalizó Ezkurra. La moción salió adelante a pesar de los votos en contra de EH Bildu, Geroa Bai y con los votos a favor de Navarra Suma, PSN y con las dos abstenciones de los concejales no adscritos, Jorge Crespo y Magdalena Hernández. El pleno también aprobó la declaración de apoyo presentada por EH Bildu sobre el Sahara Occidental.

en corto

Sesión. En el orden del día, la declaración de hijo adoptivo a Domingo Llauró, el apoyo al Sahara Occidental, el Día del Euskera o la adhesión al Día de Navarra.

La frase

Pablo Ezkurra "Hablen con sus compañeros de ciudadanos que quieren acabar con el régimen foral"

El concejal de Geroa Bai se dirigió a Fuentes, portavoz de Navarra Suma.