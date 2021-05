La Alcaldía de Estella seguirá en manos de Leoz hasta final de la legislatura

Estella-Lizarra – El dictamen del Consejo de Navarra contra el nombramiento en la junta de Gobierno del Consistorio de los concejales no adscritos, Magdalena Hernández y Jorge Crespo, cambiará el futuro de la legislatura en el ayuntamiento de Estella-Lizarra. Por un lado Jorge Crespo ya anunció ayer que acatará la decisión y que no seguirá adelante con el acuerdo por el que asumiría la alcaldía en los últimos 18 meses de la legislatura y, por otro, el alcalde, Koldo Leoz (EH Bildu), firmó ayer una resolución para el cese de ambos concejales como miembros de la Junta de Gobierno Local. Una resolución en la que se proponía que la concejala Edurne Ruiz (EH Bildu) pasara a ser la segunda teniente de alcalde (en lugar de Jorge Crespo) , además de formar parte de la junta de gobierno junto con el propio alcalde y Pablo Ezkurra (Geroa Bai).

Dictamen Detrás de esta decisión está el dictamen del Consejo de Navarra que instaba al l Ayuntamiento a revisar el acuerdo tomado que hasta ahora permitía que Jorge Crespo fuera teniente alcalde, así como a que formara parte de la Junta de Gobierno junto Magdalena Hernández (ambos expulsados del PSN en 2020), ya que, "incurren en vicio de nulidad, en la medida en que los referidos cargos no los ostentaban anteriormente y su nombramiento ha venido motivado como consecuencia de su nueva condición de concejales no adscritos; lo cual supone la adquisición de facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición".

acuerdo El acuerdo permitió la moción de censura que destituyó al alcalde, Gonzalo Fuentes de Navarra Suma, que fue sustituido por Koldo Leoz de EH Bildu, contando con el apoyo de su grupo, del concejal de Geroa Bai y de los dos no adscritos, entonces todavía en las filas del PSN. "Acordamos que la alcaldía serían los últimos 18 meses para el PSN, para dotarnos los socialistas de una oportunidad más fuerte en las elecciones de 2023. Sin embargo, (desde el PSN) no han querido, prefieren unirse a Navarra Suma y la venganza les hace preferir machacar a quién está trabajando por el programa socialista, prefieren masacrar a su candidato, y prefieren que EH Bildu ostente la Alcaldía" afirmó ayer el concejal Jorge Crespo.

Por su parte, tanto Magdalena Hernández como Jorge Crespo, afirmaron que continuarán adelante con el acuerdo de Gobierno "el acuerdo se ha cumplido y se cumplirá; seguiremos trabajando y reflexionaremos cómo adecuarnos a esta situación", explicaron.

por Estella En este marco, ambos concejales presentaron ayer la iniciativa Por Estella, una asociación "desde la que aspiramos a crear una amplia plataforma ecologista, europeista, feminista, de izquierdas y sobre todo, local, por Estella" afirmaron en una nota de prensa.

Por su parte, los partidos ahora en la oposición no quisieron hacer declaraciones. El único concejal del PSN, Ibai Crespo, aseguraba ayer que todavía "estamos estudiando todo los expuesto por lo que aún no nos vamos a pronunciar". Por su parte, desde Navarra Suma se aseguró que hasta hoy no harían ninguna declaración.

El dictamen del Consejo de Navarra señaló que la revisión deberá someterse de nuevo al pleno del Ayuntamiento de Estella-Lizarra para que, "teniendo ahora en consideración nuestro dictamen estimando la propuesta de revisión, acuerde lo que proceda".

Una decisión que se tomará seguramente el próximo tres de junio, pero que, salvo la salida de Crespo y Hernández de la junta de Gobierno, no cambiaría nada los acuerdos del equipo de Gobierno.