El convento de las madres Salesianas alojará a familias monoparentales

pamplona – La zona que iba a estar destinada a residencia para las madres salesianas (María Auxiliadora) de la Txantrea, hoy en desuso, alojará a partir del lunes a familias de Pamplona derivadas de las unidades de barrio del Ayuntamiento de Pamplona. Serán prioritariamente familias monoparentales, es decir, mujeres con menores a su cargo que sufren problemas de hacinamiento al convivir en la misma vivienda con otras familias y agravarse las situaciones de conflicto debido al confinamiento, o bien cuando una de estas familias tienen algún caso positivo de COVID-19 y es necesario el aislamiento. Ayer se llevaron a cabo las tareas de limpieza y equipamiento de los espacios tal y como explicó Conchi Mateo, directora del área de Acción Comunitaria. La UME colaboró también con la aportación de taquillas para su utilización como armarios y con ropa de cama. El Ayuntamiento ha adquirido mesas y sillas, y el resto de equipamiento además de la sala que se utilizará como comedor por turnos. Será el Ayuntamiento el que se encargue de la manutención a través de un servicio de cátering.

Las familias se distribuirán en las distintas habitaciones en función del número de menores en cada unidad familiar. Este recurso permitirá acoger, en total, a un máximo de 11 adultos y 22 menores. Esta residencia de estudiantes no estaba en funcionamiento en estos momentos, por lo que no ha sido necesario solicitar un cambio de uso. La orden religiosa propietaria cedió el edificio al Ayuntamiento y, si bien las instalaciones fueron acondicionadas por el Consistorio, esta parte del edificio no había tenido uso. No así el resto del inmueble, donde actualmente se encuentran ubicados el centro comunitario y la unidad de barrio. Tanto el albergue como la residencia contarán con un equipo socioeducativo, que dará acompañamiento (dos horas al día) a las familias que se hospeden en ellos para ayudarles a afrontar esta nueva situación, y promover sus propias habilidades y competencias.

Precisamente para la adaptación de ambos espacios y su reconversión en Centros de Acogida Provisional para familias en situación de emergencia social, CaixaBank, a través de su Acción Social y en colaboración con la Fundación la Caixa, ha donado al Ayuntamiento de Pamplona un total de 10.000 euros. Esta cantidad que se suma, además, a otros 20.000 euros que el Consistorio ha recibido recientemente de la Obra Social la Caixa. En concreto, esa ayuda se ha destinado a acondicionar el albergue Jesús y María, como alojamiento provisional para personas de alta exclusión, y que cuenta con 34 personas. Son varias las entidades y empresas que están colaborando en estos momentos con el Ayuntamiento para plantar cara a la pandemia. Así, por ejemplo, las literas han sido cedidas por el Campus de Verano del futbolista navarro Javi Martínez, jugador del Bayern de Munich. Junto a estos recursos se ha habilitado también el albergue de Paderborn para unas dos familias.