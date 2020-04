Vender en Pamplona con la persiana bajada

Cerraron la puerta de sus negocios y abrieron la ventana de sus webs. La venta 'on line' se va convirtiendo, aunque poco a poco, en una alternativa para el pequeño comercio en esta crisis

Comercios que resisten a la pandemia y, aunque tienen la persiana bajada, siguen trabajando. El estado de alarma ha cerrado cientos de negocios, pero ha abierto las ventanas de las webs de muchos de ellos. Desde sus escaparates virtuales algunos están ya haciéndose habituales de los domicilios, porque, en muchos casos, aúnan producto local con el añadido de que. a veces incluso, son ellos mismos los que hacen las entregas.

Estos días de confinamiento, en los que solo se venden los productos esenciales, hay comerciantes que viven el éxito on line. Lola Salinas, con su establecimiento Lolas del Ensanche, es un ejemplo de ello, y casi la mitad de su facturación son ventas por la web, pero también hay otros que no paran en el Casco Viejo, como Natxo Ainzúa, de Gurgur, que, aunque abre por la mañana para vender alimentos, por la tarde prepara los pedidos para repartir a medio mundo. También la cerería Donézar está vendido sus velas y dulces por la web; la ferretería Irigaray, cerrada estos días en la calle San Miguel, permite comprar on line, y así un largo etcétera. No hay más que buscarlos en el ordenador. Desde joyas, flores, helado a domicilio y hasta que tu peluquera te mande tu mascarilla o que te pongan una conexión wifi para salir del aislamiento.

En otros casos, las serias restricciones sanitarias han hecho que algunos comerciantes desistieran: "Nos lo planteamos, pero luego pensamos que si todos tenemos que hacer el esfuerzo de parar, debíamos ser coherentes", señala Iñaki Morrás, de Floristería Torrens, quien anunció que en cuanto se levanten las primeras medidas, volverán a las redes.

¿cuáles son?

Escaparate 'on line'. En la web municipal, www.pamplona.es, se ha creado un espacio que quiere convertirse en escaparate on line para los establecimientos de la ciudad. Además de vídeos con testimonios de los comerciantes, ese espacio ofrece información sobre qué comercios permanecen abiertos y qué otros establecimientos, a pesar de estar cerrados al público cuentan con venta o servicios on line. Desde la portada de la web municipal se podrá acceder a ese escaparate on line.

