Septiembre, la última opción

Pamplona – Pamplona no celebrará las fiestas del 6 al 14 de julio por culpa de la pandemia del coronavirus y posiblemente tampoco se podrán realizar en otra fecha, aunque el Ayuntamiento evitó ayer descartarlo por completo a expensas de la evolución que presente el COVID-19 y las restricciones que se mantengan vigentes después del verano.

Con el alcalde Enrique Maya de baja en su domicilio tras haber salido recientemente del hospital, la tarea de anunciar oficialmente la suspensión de los Sanfermines correspondió a la teniente de alcalde Ana Elizalde, a través de una rueda de prensa telemática celebrada al mediodía desde el edificio consistorial, en la que justificó la histórica decisión con la incompatibilidad de mantener los festejos populares con cientos de fallecidos y contagiados en Navarra.

Dos horas antes, la decisión fue comunicada a los portavoces de los grupos municipales, junto a un informe jurídico elaborado en las últimas horas ante las dudas generadas por la excepcionalidad de la decisión, en el que se concluye que la potestad de suspender las fiestas de San Fermín corresponde a la Alcaldía: "Podrá la Alcaldesa en funciones dirigir la administración municipal en el sentido de cancelar la preparación de todas las actuaciones que integran la programación municipal y que se estuvieran desarrollando en la actualidad. Cada órgano, sean las Concejalías, Direcciones o la propia Junta de Gobierno habrá, en su caso, de adoptar los acuerdos con eficacia jurídica que fueran necesarios para suspender los procedimientos iniciados o extinguir los contratos formalizados".

Con este argumento, Elizalde acudió a la comparecencia pública para anunciar lo que todos los pamploneses ya intuían en mayor o menor medida, "que no habrá Sanfermines" y que "a día de hoy parece complicado que puedan celebrarse este año, pero vamos a esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos", según añadió la edil tras ser preguntada por la posibilidad de retrasarlas a septiembre, como ya sucedió en 1978 después de que se suspendieran el 8 de julio de ese año tras los incidentes protagonizados por la Policía en la Plaza de Toros y alrededores, que dejaron un muerto y varios heridos de bala.

A 76 días del Chupinazo, la representante de Navarra Suma señaló que "parece evidente que nuestras queridas fiestas están muy reñidas con el coronavirus" y al igual que otros acontecimientos mundiales que se han tenido que suspender los Sanfermines "no han podido ser la excepción", citando los ejemplos de los Juegos Olímpicos, el Tour de Francia o la fiesta de la cerveza de Munich que se celebra en septiembre, cuya cancelación se conoció ayer.

alcance mundial Para la alcaldesa en funciones, "la suspensión de una fiesta como los Sanfermines es sin lugar a dudas una noticia de alcance nacional e internacional", ya que "son las mejores fiestas del mundo" y atraen a decenas de miles de turistas de toda España y de diferentes países" e indicó que "se ha tenido en cuenta el estado de alarma en el que estamos" y las previsiones que está habiendo a nivel nacional para la desescalada", lo que "hace improbable que se puedan celebrar las fiestas en julio".

Reconoció que ha sido una decisión "dura y triste" de adoptar y que hay "consenso" de todos los grupos municipales porque "somos conscientes de que no hay otra opción". Destacó que "así lo han entendido también otras entidades directamente afectadas por la suspensión como las asociaciones de hosteleros o comerciantes, la MECA, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, La Pamplonesa, el Arzobispado o la Federación de Peñas", a quien se ha trasladado "que buscaremos fórmulas sin renunciar a la celebración de los Sanfermines para tratar de compensar las cuantiosas pérdidas económicas y sentimentales que van a suponer la suspensión de las fiestas".

Según expuso Elizalde, el escenario es "imprevisible" y "aunque a día de hoy parece complicado que los Sanfermines puedan celebrarse este año, vamos a esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos", para remarcar que la decisión "va a venir determinada por el momento en el que nos encontremos". Reiteró que "tenemos todas las puertas abiertas, no cerramos la posibilidad de que se hagan Sanfermines este año, pero con la prudencia debida. La salud es lo primero que tenemos que salvaguardar, por eso, hay que primar la prudencia", ha comentado, para asegurar que "lo que sí tendremos es flexibilidad suficiente para tener capacidad de reacción si las cuestiones sanitarias se aligeran".

pérdidas Elizalde hizo alusión a las pérdidas millonarias que va a acarrear la suspensión de los Sanfermines en la ciudad, sobre todo para la hostelería y el sector turístico, que ya vienen muy dañados con la actual pandemia.

En este sentido, explicó que se está destinando "parte importante de nuestro presupuesto municipal a afrontar los gastos y consecuencias del coronavirus" y ha remarcado que "eso ocurrirá también con buena parte de la inversión que tradicionalmente hacemos en Sanfermines".

Según precisó, el presupuesto festivo "viene a ser algo más de 3 millones de euros" y explicó que en estos momentos "se está analizando un marco económico con menos ingresos y mayor gasto" en el Consistorio, así como "una previsión de que tenemos que hacer cosas para incentivar la actividad económica".

A este respecto, y preguntada por la modificación del presupuesto, precisó que desde el área de Hacienda "se está trabajando y se está viendo los distintos escenarios para conformar el marco económico que nos ayude a tomar decisiones dentro del Ayuntamiento".

Al ser preguntada por si ya había alguna contratación cerrada de cara a las fiestas, Elizalde señaló que desde el Consistorio tenían previstas algunas contrataciones, pero al llegar el estado de alarma no se realizaron. "Sí que puede haber algún fleco que se haya hecho antes de marzo y se verá cómo podemos reconducirlo".

los apuntes

Rueda de prensa telemática. El anuncio de la suspensión se realizó a través de una rueda de prensa telemática, en la que los periodistas pudieron preguntar en tiempo real gracias a la labor del equipo de comunicación del Ayuntamiento. La comparecencia en YouTube fue presenciada en directo por más de mil personas.

Concurso de carteles. La alcaldesa en funciones recordó que cuando se decretó el estado de alarma el concurso quedó suspendido y avanzó que "analizaremos cómo facilitar que las personas que se han presentado lo puedan volver a hacer" en una nueva edición.

La Mesa de los Sanfermines no se reúne. Elizalde descarto que vaya a convocar la Mesa de los Sanfermines, que es "un órgano de participación para organizar las fiestas" y que "en este momento no parece que tenga mucho sentido" convocarla "cuando todavía no estamos celebrando plenos ni comisiones". No obstante, dijo que en cuanto pase el estado de alarma por supuesto que se convocará y" se hablará de las distintas posibilidades que hay sobre la mesa".

Informe jurídico. El informe del asesor jurídico sobre la suspensión de las celebraciones correspondientes a los "Sanfermines" de 2020 dice que no ha de adoptarse por ningún órgano concreto, sino, más bien, habrá de ser impulsada por el Alcalde, hoy Alcaldesa en funciones, conforme a la facultad que le atribuye la legislación.