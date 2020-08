Balcones del Ayuntamiento se convierten esta semana en escenario de flamenco

Los balcones de la Casa Consistorial volverán este año a colaborar en el objetivo del Festival Flamenco On Fire de sacar este arte a la calle y acercarlo a la ciudadanía. En esta ocasión serán cuatro las actuaciones que tendrán lugar desde este jueves y hasta el domingo cada día a partir de las doce del mediodía. El ciclo se abrirá con Remedios Amaya, para continuar con La Macanita y dar paso el sábado a Kike Morente y Pepe Habichuela. El Domingo, Víctor Monge "Serranito" será el encargado de poner el broche final. La situación sanitaria ha obligado a limitar el aforo de la plaza, que contará con asientos para 320 asistentes. Las entradas para los cuatro espectáculos ya se han agotado.



Flamenco On Fire llegará este año a la Plaza Consistorial de una manera diferente. El escenario volverá a situarse en los balcones del Ayuntamiento, pero la situación sanitaria ha obligado a que el aforo sea limitado y los asistentes tengan que permanecer sentados. Para cada espectáculo se distribuirán 320 asientos a los que sólo podrán acceder las personas que previamente hayan adquirido una entrada. Éstas están agotadas ya para las cuatro citas. Habrá un acceso único en la calle Santo Domingo, que se abrirá una hora antes del inicio de cada espectáculo. Desde ese lugar se validarán las entradas y se procederá a la acomodación de los asistentes. Por motivos de seguridad, una vez dentro del recinto y en caso de salir del mismo una vez validada la entrada, no será posible volver a acceder.





Cuatro espectáculos con figuras muy reconocidas

Flamenco On Fire en los balcones de la Casa Consistorial

será la encargada el jueves a partir de las doce del mediodía de inaugurar este ciclo. Nacida en el barrio sevillano de, se dio a conocer al gran público en su. En 1997, de la mano de Vicente Amigo, lanzó el álbum '', que consiguió ser disco de platino y la acreditó como una de las grandes voces del flamenco. En 2016 publicó su último trabajo, '', en el que versionó a autores e intérpretes como José Alfredo Jiménez, Chavela Vargas o María Dolores Pradera.traerá la esencia del flamenco hasta la Plaza Consistorial el viernes al mediodía., en 2016 recibió el reconocimiento a la mujer gitana que otorga la Fundación Secretariado Gitano, y en 2017 fue distinguida con el premio 'Alma Flamenca' de la Pasarela Flamenca de Jerez. Su último disco, '', fue nominado a losen la categoría de Mejor disco de Flamenco 2017.El sábado,presentará desde el balcón de la Casa Consistorial el espectáculo de. El primero es hijo de Enrique Morente y la bailaora Aurora Carbonell, y hermano de Soleá y Estrella. Su cante, influenciado por maestros como Manuel Vallejo, Pepe Marchena o Antonio Chacón, también incorpora influencias contemporáneas. Le acompaña en esta ocasión, considerado como una institución en lo que acompañamiento al cante se refiere. Iniciado en lay el maestro, su inquietud creadora, su depurada técnica y su sensibilidad le han llevado también a colaborar con grandes figuras del jazz.Para cerrar este ciclo, el domingo a partir de las doce del mediodíaofrecerá un, en el año que conmemora el, acompañado por la segunda guitarra del joven. "Serranito" está considerado como uno de los guitarristas españoles más virtuosos de las últimas décadas. Su virtuosismo y musicalidad le han llevado a ser uno de los grandes representantes de la guitarra flamenca actual, con más de 20 trabajos discográficos.

Jueves 25 de agosto, 12:00 horas

Remedios Amaya

La Macanita

Kiki Morente y Pepe Habichuela

Víctor Monge, "Serranito"

Viernes 26 de agosto, 12:00 horasSábado 27 de agosto, 12:00 horasDomingo 28 de agosto, 12:00 horas