EH Bildu y Geroa Bai instan al Ayuntamiento de Pamplona a romper con la conservadora fundación Fabre

EH Bildu y Geroa Bai instaron al equipo de Gobierno municipal a anular el acuerdo entre el Ayuntamiento de Pamplona y la fundación Fabre, por el que el Consistorio difundirá en los colegios un material didáctico sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 editados por dicha fundación. Navarra Suma votó en contra de la declaración presentada por Geroa Bai y los socialistas se abstuvieron.

El concejal de Geroa Bai, Patxi Leuza, aseguró que le "preocupa mucho" que la fundación "siempre hable de una única familia cuando nuestro mundo es mucho más diverso". "Fabre nunca habla de las familias monomarentales, de las que están formadas por dos padres homosexuales o por madres solteras", añadió.

EH Bildu calificó al organismo de "ultraconservador, rancio y crónico". La concejala abertzale, Eva Aranguren, afirmó que Navarra Suma había llegado a un acuerdo con Fabre porque "quizá comparten parte de la ideología".

El PSN se abstuvo aunque reconoció que era "una institución que tiene unos contenidos muy conservadores". A pesar de ello, la concejala Silvia Velásquez señaló que le iban a dar "un voto de confianza" porque la fundación "ha adquirido un compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

El concejal de Educación, Fernando Sesma, declaró que el acuerdo no se podía anular "porque no existe". Sesma matizó que se había llegado a un "compromiso" y no a un "acuerdo". "No hubo ningún acuerdo ni hablado ni por escrito", manifestó. Además, desmintió que la fundación fuese de ideología conservadora: "Promociona la solidaridad entre los distintos pueblos, la búsqueda de la justicia y el reparto equitativo de la riqueza. Me parece muy reaccionario"