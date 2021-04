El alcalde de Pamplona reconoce que "cada vez es más complicado que vaya a haber Sanfermines este año"

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha opinado esta mañana, cuando quedan tres meses exactos para el 7 de julio, que "cada vez es más complicado pensar que va a haber San Fermín", este año. A preguntas de la SER, el primer edil ha indicado que todavía "no esta tomada ninguna decisión" por parte del Ayuntamiento, pero "yo soy consciente de que, conforme pasa el tiempo y los parámetros pandémicos se mantienen en unos valores, cada vez es más complicado", aunque "aún no he tomado la decisión del cómo ni el cuándo".

Ha coincidido en la opinión vertida también hoy por el vicepresidente del Gobierno de Navarra Javier Remírez respecto a que "está muy complicado". "Yo lo comparto y todos somos muy conscientes de esa prórroga de las medidas contra el Covid y ese estado de alarma que acaba el 9 de mayo", ha dicho. "Las cosas pintan hacia una situación muy compleja para los Sanfermines" pero todavía "no nos hemos marcado fecha" para comunicar la decisión, aunque "somos conscientes de que ese tiempo se va acortando".

"Hay una programación de verano en la que se está trabajando y si, finalmente, pudiera haber una programación de San Fermín se encajaría", ha afirmado aunque ha querido lanzar un mensaje: "Que los ciudadanos estén tranquilos porque va a habera actividades en la ciudad" y "luego veremos si tenemos la fortuna de poder encajar ahí algo de Sanfermines".

Sobre la posibilidad de que se celebren en Pamplona festejos taurinos, como ya anunció en su día, ha añadido que el protocolo del Gobierno de Navarra regula tanto las instalaciones móviles como las fijas, y en eso están trabajando. "Todos somos conscientes de que puede haber más posibilidades de hacer algo en un recinto controlado, como es una plaza de toros" y "mucho más dificil controlar los encierros en la calle". Sí se ha preguntado que "si fuera posible que hubiera corridas de toros en otras ciudades, en las mismas condiciones podría haberlas en Pamplona", aunque ha reconocido que "aquí hay un problema, porque si ya están vendidos los abonos, ¿cómo reorganizas todo para esos días?" dado que no se permite un aforo total por la normativa anticovid. No obstante, reiteró que "no descarto esa posibilidad" de que haya festejos taurinos.

El alcalde, que cumple hoy años, ha recordado que el año pasado su efeméride coincidió con su ingreso hospitalario por el Covid, una enfermedad de la que todavía tiene secuelas: "Me noto un poco más falto de energía, pero me estoy cuidando y cada vez me encuentro un poquito mejor", ha dicho.