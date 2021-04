Una nueva zona de paseo une Etxabakoitz norte y sur con un pequeño corredor natural

Etxabakoitz cuenta con una nueva zona natural de esparcimiento y de paseo que une la parte norte del barrio con el sur. Se trata de una zona de titularidad pública que en las últimas décadas había estado ocupada por huertas ilegales, y que desde hace unos meses el Ayuntamiento se ha encargado de recuperar para su uso por parte de toda la ciudadanía. El espacio se ha reforestado gracias a la plantación de arbustos y arbolado creando un pequeño camino natural que cuenta, entre otras especies, con una veintena de olmos ibéricos resistentes a la grafiosis, que forman parte de un programa nacional de mejora genética de esta especie.

El nuevo paseo natural está accesible desde la zona del paseo de la trasera de la calle Remiro de Goñi de Etxabakoitz norte o desde el parque fluvial del Río Elorz de la parte sur del barrio. Se trata de unos 3.000 metros cuadrados entre los que se encuentran terrenos tipificados como viario público municipal, y una parcela (la número 2358) próxima al Río Elorz. Las plantaciones para reforestar la zona se han realizado con un marco de plantación de ocho metros en el vial, dando forma a dos alineaciones a ambos lados del camino central. La densidad de plantación será de 0,4 árboles por metro cuadrado y la de arbusto, de uno por cada metro cuadrado.



Un lugar para colaborar en la recuperación del olmo ibérico



Entre las especies que se han plantado en la zona se encuentran los veinte olmos resistentes a la grafiosis que se han solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). El Ministerio pone a disposición de las entidades locales siete clones de olmos seleccionados, resistentes a esta enfermedad, que forman parte de un programa de investigación para la mejora de sus recursos genéticos. La restauración se ha completado con la plantación de otras especies arbustivas y de más arbolado de la serie de vegetación potencial asociada al clima de Pamplona, como roble pubescente, encina, arce, abedul, nogal, serbal y la propia de ribera, fresno y alisos y entre los arbustos, bardaguera, lonicera, viburnun, crataegus y pacharán para potenciar la biodiversidad.

La conservación de esos recursos genéticos de los olmos ibéricos se realiza mediante la propagación (por semillas o estaquillas) de los ejemplares seleccionados en campo y su posterior plantación en bancos de conservación. Estas plantaciones permiten el estudio de otros aspectos biológicos y ecológicos. Se trata de bancos de conservación ex situ en los que están representados ejemplares de todas las especies de olmos y todo su ámbito de distribución en España, con la intención de no perder la diversidad genética de los olmos ibéricos, aspecto que en la naturaleza no está garantizado.

Recuperación de un espacio público ocupado ilegalmente desde hace tres décadas



Se calcula que hace 30 años que comenzaron a ocuparse esas parcelas con huertas ilegales. En ese tiempo las personas que han estado haciendo un uso privado del espacio municipal han eliminado sin control alguno la vegetación de la zona, quitando arbustos y árboles, han instalado tuberías y motobombas para obtener agua del río y han obstaculizado el camino con diferentes materiales de desecho y residuos.

Como la ocupación del suelo no se correspondía con los límites de la propiedad, uno de los primeros trabajos que se han tenido que acometer desde el Ayuntamiento es un deslinde previo a la restauración. A continuación, se han empezado a realizar los trabajos de adecuación del terreno para, posteriormente, llevar a cabo la plantación.