David García, el pamplonés que elabora recetas virales en Tik Tok

"Desde siempre me ha gustado comer y probar cosas nuevas en la cocina. Empecé a elaborar mis recetas cuando me independicé y dejé de vivir en casa de mis padres. Le enviaba fotos a mi madre del plato que había preparado y un pequeño texto con cada paso. Pensé que si se lo explicaba a ella también podía enseñar al resto", relata David García. En la actualidad, este pamplonés de 29 años, conocido en las redes sociales como Siempre Hambriento, sube vídeos de recetas a Instagram y Tik Tok que en algunos casos se han viralizado al lograr 3,7 millones de reproducciones.

David comenzó su andadura gastronómica en febrero de 2018 con su blog de cocina ColoCoco. Semanalmente, subía una receta y también la compartía en su cuenta de Instagram con una foto y una pequeña descripción. En el blog, se podía encontrar platos variados, internacionales y exóticos: espinacas al ajillo, pilaki de mejillones, ceviche de corvina y quinoa, kotlet-un postre iraní-, risotto, tarta de queso€

Tras varios meses, decidió cambiar de formato. "Quería llevar el contenido de Instagram, que solo era imagen, a video, que es lo que verdaderamente me gusta y es en lo que me he formado", explica David, que ha estudiado comunicación audiovisual y ha realizado un máster en postproducción. Empezó a publicar vídeos en esa red social y hace un año, cuando llegó el confinamiento, también se lanzó a Tik Tok: "En la pandemia, se puso al alza. Estaba toda la gente ahí, así que quise probar", comenta.





El 'boom' del tik tok



En menos de un año, David ha pasado del "por probar", a grabar vídeos que se vuelven virales en Tik Tok: 30 segundos explicando cómo hacer un helado de mango, 3.7 millones de reproducciones; unos mochis, 1.3 millones de reproducciones. Una repercusión a escala internacional ante la que no esconde su sorpresa. "No me lo esperaba para nada. Creía que esta red social estaba dirigida a un público más joven, de gente desde los 13 y hasta los 18 años, y que la temática eran adolescentes bailando y poco más. Estaba totalmente confundido", confiesa.

Uno de los motivos por los que cree que sus recetas se ven tanto en Tik Tok es la configuración de la aplicación: "Está pensado para que el usuario siempre descubra contenido. Por eso, en el muro te aparecen vídeos de gente que no conoces, para que te llame la atención y lo reproduzcas", reflexiona. Esta misma teoría explicaría por qué sus vídeos en Instagram no son tan virales: "En su muro solo te aparecen publicaciones de personas a las que sigues previamente", incide.



4 horas de grabación



A pesar de que los vídeos nunca superan el medio minuto de duración (Instagram pone un límite de 30 segundos y Tik Tok de un minuto), reconoce que reducir una receta a un tiempo tan reducido es realmente complicado. "Intento que sean recetas sencillas y no un plato de alubias", bromea. Aún así, subraya, es muy difícil resumir todo el proceso a 30 segundos porque "algunos vídeos me cuesta grabarlos 4 horas y al final me salen muchos planos. Lo que intento es meter las claves, en las que quede claro cómo se prepara la receta". Además, en caso de que quede algún tipo de duda, finaliza, enumera y explica en escrito los ingredientes y los pasos de cada receta.