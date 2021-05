Pasarela del Labrit: Navarra Suma sigue sin encontrar el consenso ni el dinero para el arreglo

La pasarela del Labrit sigue siendo un quebradero de cabeza para Navarra Suma, que ha pasado de minusvalorar los daños de la estructura a no ser capaz de encontrar una salida que cuente con el apoyo de la mayoría municipal ni el dinero para su arreglo.

El último movimiento del equipo de Gobierno, que el 26 de abril aprobó la licitación del contrato de redacción de un proyecto de refuerzo estructural y acondicionamiento de la pasarela de Labrit, ha estado a punto de costarle una reprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona este jueves.

La abstención de Geroa Bai ha impedido que saliera adelante la iniciativa del PSN, que por segunda vez en la legislatura ha presentado una moción de reprobación.

La primera fue a finales del año pasado, poco antes de que se firmara el acuerdo presupuestario vigente en estos momentos, cuando el grupo municipal socialista propició la reprobación del alcalde Maya por una encuesta sobre las escuelas infantiles.

En el Pleno de esta tarde, Maite Esporrín ha lamentado que el equipo de Gobierno tome las decisiones por su cuenta y al margen de la mayoría municipal. "Es una constante la adopción de decisiones sobre el futuro de dicha pasarela de manera unilateral", ha comentado la portavoz socialista.

Esporrín ha criticado que el alcalde Maya y su equipo, lejos de variar su actitud, aprobaron el 26 de abril un expediente de contratación para el proyecto de refuerzo estructural y acondicionamiento de la pasarela del Labrit.

La portavoz socialista se ha mostrado muy molesta con sus socios: "No estamos de acuerdo con las formas ni con el fondo y pedimos que no se adopte ninguna decisión al respecto sin conocimiento y debate previo en la comisión de Urbanismo".

El concejal delegado de Proyectos Estratégicos Fermín Alonso ha pedido que se deje de utilizar políticamente este asunto y ha hecho alusión al informe del Colegio de Ingenieros de Navarra, que abrió una posibilidad para el arreglo de la pasarela tras haber hecho las pruebas pertinentes.

La solución consistiría en la inyección de microcemento en el terreno para fijar la cimentación, mejorar el drenaje y realizar correctamente las soldaduras y los refuerzos metálicos.

"Lleva cerrada desde 2016 y no podemos esperar 5 ó 6 años más para repararla a expensas de que lo dijeran los tribunales. Hay que hacerlo ahora y reclamar hasta el último céntimo a los responsables para abrirla de forma segura. Es lo que estamos haciendo" ha señalado Alonso.

Con respecto a los 140.000 euros recibidos de las aseguradoras, el edil de Navarra Suma ha dicho que no supone renunciar a las indemnizaciones que deben asumir los responsables de la construcción de la pasarela por los fallos que presenta.

Joxe Abaurrea (EH Bildu) ha asegurado que ha sido "uno de los marrones" que dejó UPN y que el problema se generó por no hacer la prueba de carga que exigía la legislación.

"Es un chapuzas, señor Alonso, y viene aquí dando lecciones. Póngase a trabajar porque nos hemos encontrado con que está todo manga por hombro". Abaurrea ha acusado a Navarra Suma de preocuparse más por el dinero que por la seguridad y ha preguntado por qué no han reclamado a los autores de la obra los 800.000 euros que costó la pasarela.

Por parte de Geroa Bai, Javier Leoz ha comentado que no será sencillo reclamar ese importe tras el informe del Colegio de Ingenieros en el que se indicaba que es posible su reparación. "Hay que arreglar la pasarla cuanto antes. No puede estar cerrada más tiempo porque no lleguemos a un acuerdo con los responsables de la obra".

Como se recordará, la pasarela permanece cerrada desde 2015 tras el desprendimiento de varias placas. Tiene una longitud de 73,5 metros, forma de Y griega y pesa 125 toneladas.