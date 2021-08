Noches de Cine cumple en 2021 su 25º aniversario

Noches de Cine está de celebración porque, en esta edición 2021, cumple su 25 aniversario. Desde que en 1997 naciera como como programa estable del Ayuntamiento de Pamplona ha sido una iniciativa cultural en crecimiento. Desde las 9 proyecciones de su primer año a superar las 20 películas en cada edición, son ya casi 500 las propuestas cinematográficas ofrecidas, de las que la climatología de la ciudad ha obligado a suspender aproximadamente 20. Desde 2016 se programan, también, sesiones de cine en euskera. Cada etapa de Noches de Cine ha ido incorporando espacios públicos al programa, el último Buztintuxi en 2017, de forma que hoy se proyecta cine nocturno en 10 barrios. La programación –habitualmente por géneros- también se ha ido adaptando a la sociología de cada espacio.



La pandemia por la COVID-19 ha modificado un poco la propuesta municipal: si el pasado verano el Ayuntamiento restringió a cinco los espacios nuevos de proyección elegidos porque de forma natural permitían el control de cumplimiento de las normas de seguridad sanitaria (Frontón López, Salesianas, Palacio de Ezpeleta, antiguo C.P. José Vila y C.P. El Lago) este verano se ha recuperado en cierto modo la normalidad, retomando algunas plazas y parques de los habituales. El programa en 2021 finaliza el 27 de agosto.



En la recta final de la edición de este año, el lunes, 23 de agosto, se proyectará 'Superagente Makey' en Iturrama; el martes 'Ernest & Celestine' en euskera en la Txantrea y el miércoles '¡Scooby!' en San Jorge. Las tres películas comienzan a las 22 horas. La entrada es libre hasta completar el aforo.









Incremento de proyecciones y público desde el inicio del programa

Los tres próximos filmes

Lunes 23 de agosto, Iturrama (Boulevard). 'Superagente Makey'

Martes 24 de agosto, Txantrea (Patio Salesianas). 'Ernest & Celestine'. En euskera, subtitulada al castellano

Miércoles 25 de agosto, San Jorge (Plaza del Dr. Gortari). '¡Scooby!'

Jueves 26 de agosto, Milagrosa (Patio Civivox Milagrosa - José Vila). 'Yesterday'

Viernes 27 de agosto, Rochapea (Parque de los Enamorados) 'La Familia Addams'

El tiempo de 'rodaje' del programa y el tiempo entendido como temperatura, viento y precipitaciones, también son importantes para Noches de Cine. Si en 1997 (9 películas) hubo 5.000 pamploneses eligiendo la cartelera municipal como opción de ocio, en 2003, un agosto excepcionalmente caluroso, tomaron ese camino 20.000 vecinos y vecinas de Pamplona (23 películas). Por el contrario, en 2007 la climatología fue tan mala que hubo que suspender tres proyecciones y el cómputo final de afluencia fue de poco más de 9.000 asistentes.El record absoluto de audiencia en estos años lo tiene la cinta "8 apellidos vascos" (espala, 2013, 95'), proyectada la noche del 4 de agosto de 2015 en el parque de Yamaguchi, con 1.325 espectadores, eso en unas fechas en las que los espectadores aún podían llevarse sillas y bocadillos de casa, algo que ahora no está permitido.El cine del Ayuntamiento de Pamplona cumple escrupulosamente lo determinado por lay ofrece una actividad lúdica, participativa e intergeneracional. Noches de Cine, como programa estable, en estos 25 años de continuidad se ha hecho un hueco en el calendario de muchas familias cada verano. Los antecedentes más próximos son las proyecciones que desde 2003 se hacen a finales de julio en Etxabakoitz como final de un campamento urbano y en colaboración con la Unidad de Barrio y la prueba piloto de extender la iniciativa que se realizó en 1996 con tres proyecciones al aire libre en la Ciudadela, Casco Antiguo y Txantrea.El lunes,, elacogerá la película '', una comedia de Alfonso Sánchez con Leo Harlem y Silvia Abril. No está recomendada para menores de 7 años. En la trama, José Miguel «Makey» es un policía campechano que adora su trabajo en el barrio de Carabanchel y con un sentido de la responsabilidad y el honor desmesurado. Su vida da un vuelco cuando es destinado a la Costa del Sol. Allí Makey se reencontrará con su hija, con la que hace años que no se habla, y se verá envuelto en una peligrosa trama de narcotráfico internacional.La propuesta para eles totalmente diferente, ya que se trata de una cinta de animación en euskera subtitulada al castellano. En el patio de laspodrá verse '', una cinta francesa apta para todos los públicos y especialmente recomendada para la infancia. Narra la historia de la amistad entre un oso que no quiere convertirse en notario y una ratoncita, bastante distraída, que no tiene ganas de ser dentista.También es de animación la película que se proyectará elen la plaza, '¡!'. En ella, Scooby y la pandilla se enfrentan a su misterio más complicado: un complot para liberar al perro fantasma Cerbero. Mientras corren para detener el apocalipsis perruno, el grupo descubre que Scooby tiene un épico destino que nadie sospechó nunca.