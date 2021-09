La edil Caballero insinúa que la solicitud de Otamendi para celebrar la hípica no existe

La concejala de Servicios Sociales y Acción Comunitaria, María Caballero, insinuó ayer que no existe la instancia en la que Amaya Otamendi, ex concejela de UPN en Iruña entre 2003 y 2007 y exparlamentaria de la misma formación entre 2007 y 2015, solicita autorización para celebrar el gran premio de hípica Las murallas de Pamplona en "representación" de Jesús González, el director del Centro Ecuestre Cizur. "Insisto, el gran premio de hípica es una competición deportiva que la patrocina el Ayuntamiento de Pamplona y la gestión la lleva el Centro Ecuestre de Cizur. Y, en nombre de ese club, parece ser, porque yo no he visto la solicitud, parece ser que la han visto los de su medio de comunicación, debió de firmarla Amaya Otamendi, una persona que forma parte del club porque su hija participa en ese club. Y bueno, hay muchas personas que presentan documentos en nombre de otros (...) Si es que es ella la que lo ha hecho, que yo no lo he visto", señaló Caballero. El acuse de recibo registrado en dependencias municipales el 11 de mayo por Amaya Otamendi con documentación sobre el torneo y al que tuvo acceso este periódico se adjunta en esta información. Preguntada por la presencia de Otamendi estos últimos días en los fosos de la Ciudadela supervisando los trabajos que se están llevando a cabo en los fosos, cuando en principio solo se encarga de dibujar las infografías y las recreaciones, Caballero señaló que "no sé ni si hay obras que supervisar. No sé quiénes están trabajando en la organización, pero hay mucha gente que está ahí echando una mano, poniendo cosas, supervisando y ayudando porque cada evento deportivo de estas características siempre cuenta con infinidad de personas que colaboran". Y subrayó que la organización del torneo depende del Club Ecuestre de Cizur: "Ellos deciden con quién colaboran, los que echan mano de personas que colaboran internamente con ellos, que son muchos voluntarios", incidió.

Además, Caballero negó que el Ayuntamiento hubiera contratado a Arquiuimas Arquitectura, el estudio de arquitectura de la exedil de UPN. "Nosotros nunca hemos tenido una relación directa de contratación con su empresa ni con Amaya Otamendi. Pero en cualquier caso, es una persona perfectamente contratable, válida para trabajar porque no tiene ninguna incompatibilidad", defendió.

el retorno económico Caballero también aprovechó la rueda de prensa para hablar del retorno económico que el gran premio de hípica va a generar. "Tiene una repercusión muy importante para nuestra economía. Nos permite no solo atender a nuestra hostelería y llenar los hoteles, que tanta necesidad tienen, sino que nos permite poner a Pamplona en el número uno de una competición deportiva. También nos permite poner nuestras murallas y nuestro recinto amurallado en el mapa de España para que lo visiten y lo conozcan muchas personas", afirmó. Según consta en la memoria del torneo, el retorno a la ciudad superará los 600.000 euros: los hoteles ingresarán 200.000 euros y la hostelería los 250.000.

Por último, Caballero quiso dejar claro que estaban "muy satisfechos" de patrocinar el gran premio de hípica que "es un evento muy importante para la ciudad".

incidente El Centro Ecuestre de Cizur interpuso ayer una denuncia ante la Policía Municipal tras sufrir "un sabotaje" en una máquina dumper que estaba utilizando en la Ciudadela para acondicionar los fosos.

La Policía Municipal ha abierto una investigación para tratar de esclarecer los hechos, que ocurrieron en la noche del domingo al lunes. El sabotaje consistió en el corte de unos cables de la máquina dumper, que suele utilizarse para mover tierra. No obstante, los daños no se consideran especialmente relevantes y se espera una pronta reparación de la máquina para que continúen las labores de acondicionamiento.

Caballero, afirmó que "una cosa es la crítica a este evento y otra cosa es que algunos aprovechen estas críticas para boicotearlo".

Hoy, movilización. Diversos colectivos de la Comarca de Pamplona han convocado una concentración a las 19.00 horas a las puertas de la Ciudadela contra el torneo de hípica. Los distintos colectivos aseguran que el evento es "una imposición" de Navarra Suma. "Todo lo que tiene que ver con este acto poco tiene que ver con el modelo de ciudad y de cultura que se impulsa desde el movimiento popular", defienden.

"El premio de hípica va a tener una repercusión importante para nuestra economía" maría caballero Concejala de Navarra Suma