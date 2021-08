Amaya Otamendi, exconcejala de UPN, solicitó al Ayuntamiento de Pamplona permiso para celebrar la hípica

pamplona – Amaya Otamendi, exconcejala de UPN en Iruña entre 2003 y 2007 y exparlamentaria de la misma formación entre 2007 y 2015, fue quien solicitó en mayo al Ayuntamiento de Pamplona autorización para la celebración del gran premio de hípica Las murallas de Pamplona, en representación de Jesús González, el director del Centro Ecuestre de Cizur. "Adjunto documentación para solicitar autorización para la celebración de un evento hípico en los fosos de la Ciudadela de Pamplona entre los días 2 y 12 de septiembre de 2021. La documentación debe enviarse a Patxi Fernández (director del Área de Seguridad Ciudadana de Pamplona)", se lee en el acuse de recibo registrado en dependencias municipales el 11 de mayo y al que ha tenido acceso este periódico. La petición aportaba un documento sobre el torneo, según figura.

Al día siguiente, DIARIO DE NOTICIAS desveló de que Arquiumas Arquitectura –un estudio de arquitectura del que Amaya Otamendi es directiva– aparecía entre los organizadores del concurso de hípica. Otamendi señaló a este medio que estaba ultimando el proyecto con el que trabajaba su estudio y que en breve se darían los detalles técnicos.

Una semana después, el 18 de mayo, la concejala de Deporte, María Caballero, compareció en la comisión de Asuntos Ciudadanos, a petición de EH Bildu y Geroa Bai, para explicar por qué se había adjudicado el proyecto a Arquiumas Arquitectura. En su comparecencia, Caballero negó que Arquiumas fuera un organizador y aseguró que Otamendi solo se había encargado de dibujar las infografías del proyecto. "Usted –en referencia a Patxi Leuza, concejal de Geroa Bai– quiere saber por cuánto y de qué manera se ha adjudicado a la empresa Arquiumas Arquitectura parte de la organización del concurso Gran Premio de Hípica Murallas de Pamplona. No se ha adjudicado a la empresa Arquiumas Arquitectura absolutamente nada. (...) El nombre de Arquiumas aparece en unas infografías porque sí que ha sido quien las ha realizado, pero aparece de la mano del proyecto, que lo trae el Centro Ecuestre de Cizur al Ayuntamiento de Pamplona, no lo trae Arquiumas. Lo ha dibujado Amaya Otamendi que es arquitecta y desde luego creo que puede dibujar y puede trabajar y creo que ha querido colaborar. Pero no tengo ni idea de qué relación comercial tiene si es que la ha habido", defendió. ¿Si solo dibujaba, por qué fue ella quien presentó la solicitud para celebrar el torneo? y, más aún, ¿por qué no la presentó el propio director del centro ecuestre, organizador del acto? cabría preguntarse.

Además de reducir la implicación de la exconcejala de UPN a unas recreaciones sobre el aspecto que presentarán los fosos de la Ciudadela durante el concurso de hípica –cuando presuntamente fue la persona encargada de solicitar autorización al Ayuntamiento– Caballero insinuó que Otamendi había dibujado gratis las infografías. "Creo que el papel de Arquiumas concretamente es de patrocinador, por eso le ponen el logo. Si una persona regala las infografías y las hace porque es aficionada, porque le gusta ese deporte y quiere colaborar, dicen vale (en principio, hace referencia al organizador, el Centro Ecuestre de Cizur). Y yo creo que va más por ahí que por cobrar, señor Leuza, va más por ahí que por cobrar".

La edil de Navarra Suma también aseguró que ni Juan José Echeverría, concejal de Urbanismo y miembro de la Junta Directiva de la Federación Navarra de Hípica, ni Amaya Otamendi "ni nadie de Navarra Suma va a verse favorecido económicamente por la gestión de esta concejalía".

en los preparativos Además, diversas fuentes han confirmado a este medio que la exconcejala de UPN ha estado presente en los preparativos del gran premio de hípica. Como puede verse en la imagen, Otamendi habla por teléfono mientras los operarios adecuan los fosos de la Ciudadela.

"Adjunto los documentos para la celebración de un evento hípico en la Ciudadela" amaya otamendi Exconcejala de UPN. (11-5-2021)