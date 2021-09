Los altercados del verano en Pamplona centran el inicio del nuevo curso municipal

El regreso de las comisiones al Ayuntamiento de Pamplona tras el intervalo veraniego ha estado centrado en algunos de los altercados que se han producido en la ciudad en las últimas semanas.

Los incidentes por el desalojo del gaztetxe de la Rochapea, los hechos violentos vinculados a los botellones, el sabotaje a una máquina empleada para el concurso de hípica en la Ciudadela o los daños provocados en varios parquímetros de la zona azul en la Txantrea han sido rechazados por la mayoría municipal en la Comisión de Presidencia celebrada este martes.

La primera iniciativa ha sido presentada por Navarra Suma, cuya portavoz Ana Elizalde ha solicitado la repulsa de estos hechos que "nos retrotraen a momentos de violencia ya superados" y ha dicho que "sabotear las máquinas no es discrepancia, es violencia".

Dirigiéndose a EH Bildu, ha criticado al grupo municipal abertzale por haber presentado una iniciativa propia con el objetivo de "escaquearse" y le ha pedido un posicionamiento claro de condena de los actos violentos.

"Condenitis" es el término que ha empleado Maider Beloki para referirse a la iniciativa de Navarra Suma. En su respuesta, ha acusado al equipo municipal de "mezclarlo todo" y ha recordado las declaraciones del alcalde Maya del pasado 2 de septiembre cuando señaló a Bildu de estar detrás de los daños provocados en la maquinaria de la hípica y de la nueva zona azul.

"Lo que tiene que hacer el alcalde Maya es rectificar sus palabras. Rechazamos todas las violencias y si tienen prueba de algo preséntelas", ha comentado la concejala de la izquierda abertzale, quien al concluir su intervención ha dejado caer la posibilidad de recurrir a la vía judicial por un presunto delito de injurias si no se produce una rectificación por parte del alcalde.

Juan Luis García (PSN) ha secundado la iniciativa de Navarra Suma y ha asegurado que "es legítimo no estar de acuerdo con una medida, pero no lo es causar daños en el mobiliario urbano", que ha cifrado en 66.000 euros en el caso de las máquinas de la zona azul de la Txantrea.

Patxi Leuza (Geroa Bai) ha sido muy crítico con la iniciativa de Navarra Suma, que en su opinión ha pretendido mezclar la oposición vecinal en la Txantrea con un acto violento provocado por unos pocos.

El concejal de la formación progresista ha recordado las más de 4.000 firmas recogidas en el barrio y ha afeado la actitud de Navarra Suma por ignorar la opinión vecinal. "No voy a entrar en su juego y no vamos a apoyar su iniciativa, donde por cierto no se alude a los actos violentos vinculados a los botellones", ha señalado Leuza, que se ha abstenido en la votación.

El asunto de los incidentes y enfrentamientos nocturnos coincidiendo con la celebración del juevintxo y varios botellones en el Casco Viejo fue el motivo de la iniciativa presentada por PSN en la misma Comisión de Presidencia. Ha sido apoyada por Navarra Suma y Geroa Bai, mientras que EH Bildu ha votado en contra.

En su presentación, la concejala socialista Maite Esporrín ha considerado "inaceptable" estas actitudes violentas y ha mostrado su solidaridad con los agentes municipales que resultaron heridos en la noche del 27 de agosto.

En la declaración aprobada se "hace un llamamiento a toda la ciudadanía de Pamplona, especialmente a los más jóvenes, para que dentro de las medidas sanitarias actuales, puedan disfrutar de un ocio que sea respetuoso con la convivencia de vecinos, comercios y hosteleros, guardando las actitudes cívicas necesarias".