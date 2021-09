Eduardo García Onrubia: el rastreador de centenarios de Pamplona

Mucho o poco, pero todos los días saca un rato. Llama a particulares, residencias y ayuntamientos, consulta las esquelas y actualiza los datos. "Es una de mis aficiones, de mis ilusiones y de mis felicidades, así de claro". Eduardo García Onrubia es un pamplonés de 29 años al que su edad, desde un punto de vista estadístico, le da igual. El interés empieza a partir de los 100. Por eso rastrea por amor al arte a los centenarios y supercentenarios –110 años en adelante– de este país, con especial atención a la Comunidad Foral. Y da lustre al dicho popular: en este mundo hay gente para todo. "Soy un fan total del tema; de la longevidad, los centenarios y de las historias", dice.

Su trabajo, "llamadas y llamadas, una locura", nutre el blog segundacentena.blogspot.com, en el que participa desde 2015, y a su vez la Gerontology Research Group (GRG) se sirve de los eduardos de todo el mundo –"yo pensaba que era el único friki al que le gusta esto, pero somos miles en todos los países"–, valida los datos y otorga el Récord Guinness a la persona más longeva del planeta. "Actualmente recae en Kane Tanaka, una señora japonesa de 118 años que nació el 2 de enero de 1903", recita de memoria. "Nunca se me han dado bien la asignatura de matemáticas, pero soy muy bueno para las fechas de nacimiento", afirma.

Cuando Eduardo explica su afición "la gente se queda alucinada. Amigas mías, que ni les va ni les viene, me preguntan cómo me puede interesar esto... tengan 100 o 130 años. No sabría decir por qué, pero ves las caras, esa vejez extrema, gente que ha enterrado a sus hijos, a toda su quinta por supuestísimo, y que aún vive. No sé... creo que el interés me viene por admiración pura y dura. Porque veo que es increíble", argumenta.

"La vida es muy difícil y una persona que llegue a tal edad, con lo que han tenido que ver y han tenido que pasar, me parece una barbaridad. Igual la vida de algunos ha sido muy fácil, en un pueblo de 40 habitantes y no han visto ni el mar, pero tantos años...".

Desde muy joven a Eduardo le picó la curiosidad con los centenarios. "Con 12 o 13 años ya me metía en Internet, a la típica noticia de que una persona alcanza los 115 años. Y yo pensaba '¿qué?'". Luego me empecé a interesar por los de España, claro". Entonces descubrió el blog de segunda centena, en el que participa junto con Emilio, Miguel y Daniel.

Cuando se incorporó la lista oficial de centenarios en el Estado era de 90-100 personas. Ahora tienen documentadas a 330. Y la página tiene tirón. "Lo hacemos cuatro, pero acumula 1,1 millones de visitas. En España somos muchísimos los que seguimos estos datos". También en Pamplona: "Un día me encontré en el Casco Viejo con un chaval joven que me reconoció y me recitó los diez primeros de la lista", asegura.

El listado está en constante cambio

"Obviamente, muchos se van yendo. En el blog hay una lista de fallecidos en 2021, 2020, 2019... hasta 2011. Y hay que ir actualizando. Por ejemplo, me he enterado de que la número 38 de la lista de España ha fallecido. Cumplió 109 en un pueblo de Ciudad Real el 23 de marzo, estaba estupenda, brindando con champán y todo. Y en abril murió".

En su top Navarra ahora mismo "tengo 130 y pico personas que conozca yo con más de 100 años. En realidad son más de 200, pero registradas están esas. Y mayores de 105 creo son 17, todas menos uno mujeres". "Procuramos mantener la lista lo más actualizada posible, pero por ejemplo nos hemos enterado de gente que había fallecido hace más de un año. Intentamos que sean los menos, pero hay gente muy anónima a la que no tenemos manera de localizar. Es un arduo trabajo de muchos años". Y lanza una invitación: "Si conoces a algún centenario y te interesa que te añada a mi lista, escríbeme a cocodrilomalo@hotmail.es".

Top 10 navarras más longevas

l Ángeles Álava Jiménez, 111 años. 3 de agosto de 1910. Cascante.

2 Mª Cruz Martínez de Irujo Baquedano, 110 años. 3 de mayo de 1911. Arazuri.

3 María Estrada Aramendía, 107 años. 10 de diciembre de 1914. Estella.

4 Cándida Jáuregui Magirena, 106 años. 3 de septiembre de 1915. Amaiur.

5 Vicenta Chivite Garbayo, 106 años. 18 de octubre de 1915. Cintruénigo.

6 Pilar Navaz Martínez, 105 años. 16 de febrero de 1916. Pamplona.

7 Teresa Areta Larrea, 105 años. 17 de febrero de 1916. Pamplona.

8 Margarita Eslava Galarza, 105 años. 22 de febrero de 1916. Berriozar.

9 María Erice García, 105 años. 9 de abril de 1916. Pamplona.

l0 Vicenta Irurita Latasa, 105 años. 14 de abril de 1916. Pamplona.



Top 10 navarros más longevos

l Ángel Serrano Alegría, 105 años. (1 de octubre de 1916). Ablitas.

2 Dionisio Obanos Osés, 103 años. (8 de abril de 1918). Pamplona.

3 José María Iturriaga González, 103 años. (14 de agosto de 1918). Pamplona.

4 Crisanto Usúa Alemparte, 103 años. (25 de octubre de 1918). Estella.

5 Luis Jáuregui Ayesa, 103 años. (16 de noviembre de 1918) Echauri.

6 José Araiz Iriso, 102 años. 10 de marzo de 1919. Caparroso.

7 Antonio Zaborras Juan, 101 años. 28 de marzo de 1920. Sesma.

8 José Zuza Leranoz, 101 años. 16 de abril de 1920. Pamplona.

9 Domingo Martínez Martínez, 101 años. 12 de mayo de 1920. Pamplona.

l0 Manuel Martínez Royo, 101 años. 27 de junio de 1920. Monteagudo.