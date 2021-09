El Mercado de Santo Domingo de Pamplona protagoniza 5'5 millones de cupones de la ONCE

El Mercado de Santo Domingo protagoniza el cupón de la ONCE del martes, 5 de octubre, dentro de la serie 'Este es tu mercado'. Cinco millones y medio de cupones difundirá este mercado de Pamplona.

Valentín Fortún, delegado territorial de la ONCE, Pilar Herrero, presidenta del consejo territorial de la ONCE y Susana Frommknecht, gerente del Mercado de Santo Domingo; han presentado este cupón, con el que la ONCE apoya la compra en locales de proximidad como son los numerosos mercados que hay a lo largo y ancho de toda España.

El Mercado de Santo Domingo se construye en el año 1876, según el proyecto del arquitecto José María Villanueva, y en el mismo solar que ya ocupara otro mercado destruido por un incendio. Su última remodelación tuvo lugar en 1986, cuando se cubrió el patio respetando el esquema propio de los mercados en dos niveles en torno al citado patio central.

Su puerta principal se ubica en la plaza de Santiago, en la trasera del Ayuntamiento de Pamplona. Desde 2004, fruto de un acuerdo con el consistorio, los propios comerciantes gestionan el mercado, que ofrece una gran variedad de productos de la tierra.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.