'La Hormiga Kaba', el libro de las pamplonesas Diana Arboniés, Adriana Marrodán y María Suberviola

"Es un cuento infantil que posee muchos símiles de la vida adulta porque narra la aventura de una hormiga inconformista que quiere encontrarse a ella misma y descubir un sitio en el que esté bien. Por eso, saca su valentía y curiosidad y emprende un viaje en el que se encuentra con distintos personajes", relata Adriana Marrodán, autora del cuento infantil La hormiga Kaba, que se HA presentado este jueves en el Nuevo Casino de Pamplona. "Nunca había escrito antes, soy tan valiente como la hormiga Kaba", bromea Adriana, que se ha estrenado en el mundo literario a lo grande: el cuento está musicalizado por su amiga María Suberviola e ilustrado por Diana Arboniés.

Adriana comenta que "desde chiquitica" es amiga de María, creadora de la escuela de música Musas y Fusas, y un día le propuso escribir el libro "con la idea de base de musicalizarlo. La escritura y la música se traza a la vez", asegura Adriana.

Para que la música no fuera "un mero acompañamiento, Adriana no me dio el cuento ya escrito y chin pum. Ella iba trazando poco a poco los personajes y las escenas en comunicación tanto conmigo como con Diana. Y con el halo que desprendía cada escena, yo trataba de plasmarlo en la música", explica María. En concreto, el libro cuenta con un USB con nueve pistas: siete canciones –una por cada personaje que aparece en el libro con "estilos compositivos y musicales muy diferentes"– , un audiocuento y un audiocuento musicalizado.

"No he puesto música al texto escrito por Adriana y ya está, sino que aporta y suma. Cuando dudaba y no sabía cómo componer, preguntaba cómo hablaría un personaje o cómo actuaría en una situación concreta", subraya María.

Lo mismo opina Diana: "No ha sido un trabajo en el que cada una ha aportado su parte, se han puesto en común y de repente tienes el libro. No, se ha ido tejiendo lo uno con lo otro. Cada una hemos trabajado en nuestro campo, pero al final ha sido interpretar las palabras que venían por parte de Adriana", recalca Diana. La ilustradora se sumó a la aventura tras una llamada de María, con la que ya había colaborado en otros proyectos. "Me tocas las castañuelas y me apunto a todo", bromea Diana.

Las ilustraciones del libro se han realizado con la técnica de collage. "Aunque el proceso final se ha hecho de forma digital, todos los trocitos que se han utilizado están elaborados de manera manual y analógica con peines, papeles de burbujas, pintura acrílica€ Luego, se ha escaneado y se le ha dado forma en el ordenador", explica Diana. A la hora de ilustrar, le ha parecido "gracioso" y le ha supuesto "un reto" dibujar en una misma página a una hormiga y a una lombriz interactuando, "haciendo cosas que no suelen hacer".

ilusionadas

En un primer momento, el libro se iba a publicar en febrero, pero ha salido a la venta casi ocho meses después. "Conforme nos metíamos en harina, cada día hemos ido soñando más grande. Al principio, por ejemplo, el disco iba a ser solo piano, violín y voz. Y sin embargo, ahora tiene una producción súper chula con trombones, violonchelos, violines, flautas, percusión, bajo€ y me dejo algún instrumento seguro. Nos íbamos ilusionando con el proyecto, iba creciendo y siempre decíamos 'y por qué no, por qué no, por qué no'", relata María.

El libro ya está a la venta en la librería La Valeta, en Erripagaña, y se puede adquirir a través de la página web www.musasyfusas.com. Además, tienen en mente sacar Kaba a los escenarios. "Al ser un libro-disco, tiene mucho potencial para teatralizarlo y cantarlo en directo. Y esa es la idea, la del cuentacuentos", comenta Adriana, aunque no desvela más detalles.

Preguntadas por un segundo libro a tres bandas, prefieren ser cautas: "Estoy muy contenta e ilusionada, pero acabamos de echar a andar con la hormiga Kaba. Es la primera vez que escribo en mi vida, vamos a ver qué cariz toma esto, pero desde luego que tengo muchas ideas en la recámara. Ojalá de este libro salga otro y otro y otro y otro. Dejo la puerta abierta y con cosas en la cabeza ya", avisa Adriana. "Somos tres tías yonkis de nuestro trabajo y descansar no vamos a descansar. Pero es verdad que el libro ya está en la calle, ya está presentado, ahora vamos a ver y a recoger el feedback antes de meternos en un segundo proyecto", subraya Diana.