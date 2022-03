Maya sorprende al llamar "tuerto" a Padilla

El alcalde Pamplona, Enrique Maya, ha calificado este lunes al torero Juan José Padilla como "el tuerto". Durante una entrevista en la Cadena Ser, se ha referido a la corrida prevista para el 7 de julio para destacar los matadores que componen el cartel, entre los que ha destacado a Morante de la Puebla, y asegurar después que la presidencia debía corresponder al alcalde de la capital Navarra. En ese momento, Maya ha querido tener un recuerdo para Padilla, del que ha subrayado su cariño por Pamplona, pero se ha atascado y al no venirle a la mente el nombre del diestro ha exclamado: "¡El tuerto!".

Aunque no fuera la intención del alcalde, el calificativo ha sorprendido a la audiencia, poco acostumbrada ya a que las personas que padecen alguna discapacidad sean definidas por esta. "Ante todo somos personas, y no queremos que se nos etiquete, puesto que nuestra discapacidad es una característica más de todas las que tenemos, no lo único por lo que se nos debe reconocer", explica la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cofemce).

La confederación defiende que, en lugar de sustantivar adjetivos, se utilicen otros términos absolutos, poniendo la palabra "persona" delante. "Debemos huir de mencionar a las personas con discapacidad como el discapacitado, la ciega, los epilépticos, una tetrapléjica, etc. y hacerlo de la siguiente manera: persona con discapacidad, con ceguera, con epilepsia, con tetraplejia", defiende.

Padilla, tras su grave cogida en Zaragoza, en la que perdió un ojo, lo que le obliga a llevar un parche, es conocido como Cíclope o el Pirata Padilla, de hecho, ha sido recibido en la feria de Pamplona con banderas piratas en su honor.

?El matador sufrido 39 cogidas en su carrera, algunas de ellas muy importantes:

- El 12 de agosto de 1999 un toro de la ganadería Teófilo Segura le corneó en Huesca y le causó un fuerte traumatismo en tórax y abdomen. Esta cornada le provocó graves destrozos interiores y el mismo Padilla la define como la peor de todas, a pesar de que la que tuvo en Zaragoza años después resultó más espeluznante.

- El 14 de julio de 2001 el diestro sufrió una de sus peores cogidas en la Monumental de Pamplona. Un toro de la ganadería Miura propinó al matador una terrible cornada en pleno cuello al entrar a matar.

- El 7 de octubre de 2011, Padilla sufrió una gravísima cogida en la cara que le afectó directamente al ojo izquierdo al banderillear al cuarto toro de la tarde, Marqués, de la ganadería de Ana Romero9?10? en el coso de la Misericordia de Zaragoza. Tras la cornada del 7 de octubre en Zaragoza declaró que volvería a vestirse de luces el 4 de marzo de 2012 en Olivenza, Badajoz,13? de donde saldría con dos orejas por la puerta grande después de firmar una faena notable.?

- El 12 de marzo de 2017, en la Feria de Fallas de Valencia, un toro de la ganadería de Fuente Ymbro le propinó dos cornadas, una en el muslo derecho y otra en la región pectoral.

- El 24 de noviembre de 2017 anuncia su retirada de los ruedos. Sin embargo, vuelve a torear en 2018 y sufre una importante cogida -de la cual se recuperó satisfactoriamente- en la plaza de toros de Arévalo.