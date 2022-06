Navarra Suma mantiene el veto al comercio de la Rochapea

Navarra Suma mantiene el veto a la paellada que los comerciantes y los vecinos de la Rochapea llevan organizando desde hace 20 años en la avenida de Marcelo Celayeta para incentivar las relaciones sociales y ayudar el comercio del barrio.

Los cinco representantes del equipo de Gobierno han votado en contra de la iniciativa que las fuerzas progresistas han presentado en la Comisión de Presidencia celebrada este martes en el Ayuntamiento de Pamplona.

Constaba de un único punto, en el que se exige a Navarra Suma que apoye la actividad en la Rochapea "con la dotación económica habitual y conceder los permisos de uso de suelo público en la calle Marcelo Celayeta donde se ha realizado la actividad en los últimos años".

La iniciativa ha sido aprobada con votos de EH Bildu, PSN y Geroa Bai.

La presentación de la propuesta ha corrido a cargo de la concejala de EH Bildu Maider Beloki, que ha recordado la importancia de mantener la vida social en los barrios y ha considerado que las actividades para dinamizar el comercio se deben realizar cerca de las zonas comerciales. "Lo que no tiene sentido es realizar las actividades en plazas o jardines donde no hay comercio".

Durante su intervención, Beloki ha acusado a Navarra Suma de tener "ojeriza" a la asociación de comerciantes de la Rochapea, organizadora de la paellada vecinal, y de penalizar sus iniciativas.

Por parte de Navarra Suma ha intervenido Ana Elizalde, que ha justificado la decisión con el argumento de que en la Rochapea hay otros comercios que no están vinculados a la asociación de comerciantes del barrio.

"Unas asociaciones hacen chocoladas, otras concursos, otras exposiciones. Cada asociación hace lo que quiere y si en la Rochapea quieren hacer una paellada, cada uno asume la parte de lo que hace, salvo lo que hacían ustedes", ha señalado la edil de Navarra Suma en alusión al cuatripartito.

Por parte del PSN, Maite Esporrín también ha aludido a la importancia de apoyar el comercio local y la obligación que tiene el Ayuntamiento de colaborar en las iniciativas que se presenten con ese objetivo.

La concejala socialista ha pedido al equipo de Gobierno que reconsidere su posición y apoye la iniciativa, que tiene un coste de 1.800 euros.

"Estamos a tiempo y pido un poco de sensibilidad al equipo de Gobierno con este tema. No parece que 1.800 euros vayan a suponer un problema para las cuentas del Ayuntamiento" ha indicado Esporrín.

Patxi Leuza (Geroa Bai) ha acusado al equipo de Gobierno de bloquear todas las iniciativas que supongan restringir el tráfico de vehículos y de tener una doble vara de medir.

"No se dan cuenta de que lo importante de esta iniciativa no es la paellada, sino el apoyo al comercio local que supone. No lo entienden".

La razón dada por el equipo de Gobierno para no dar el permiso es que en el barrio hay otros espacios más adecuados para el acto.

La comida popular se iba a llevar a cabo en el marco de la campaña 'Comercio hace ciudad', que llegará a la Rochapea el viernes 24 y el sábado 25 de junio.

Esta actividad, que se desarrolla principalmente en Marcelo Celayeta, el eje comercial del barrio, incluye diversos actos, desde juegos para los niños, homenaje al mayor del barrio o música.





Críticas de la asociación



La asociación de comerciantes de la Rochapea ha criticado la prohibición por lo que supone para el barrio. "Desde hace 20 años llevamos organizando la campaña, teniendo como eje central una paellada popular como acto más representativo. Tiene como objetivo que durante 2 días el comercio local tengo su protagonismo, las calles sean de los comercios y los vecinos y pasar unos buenos ratos dignificando el trabajo de comerciante y acercándolo a la ciudadanía".

Los comerciantes lamentan que el Ayuntamiento de Pamplona haya decidido retirar su colaboración económica. "No entendemos el por qué, ya que es una actividad que funciona y cumple su objetivo, de largo. Pero, aun así, consideramos que debemos continuar con ella, asumiendo el coste total del evento, con los problemas que esto puede ocasionar a una asociación de comerciantes, sin ánimo de lucro y sin recursos".

Consideran que la campaña Comercio hace ciudad se realiza para acercar a la ciudadanía el comercio local "no para echarnos fuera de las zonas comerciales, donde tenemos nuestros negocios, donde al fin y al cabo hacemos nuestra vida, donde estamos de lunes a sábado. Pero cortar una calle una tarde y una mañana parece demasiada apuesta para nuestro Ayuntamiento, quizá demasiado trabajo para apoyar al comercio local de Pamplona, quizá demasiado apoyo económico, quizá no nos merecemos el corte de una calle unas horas, 8 vallas y 2 señales de dirección. Parece que no".