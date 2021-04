Andosilla, Azagra, Cárcar y San Adrián, unidos en Igeltsu Gazte asanblada

De la mano de unos 25 jóvenes de Andosilla, Azagra, Cárcar y San Adrián, Igeltsu Gazte Asanblada ha comenzado a dar sus primeros pasos con el objetivo de consolidar un movimiento que aúne los intereses y las inquietudes de este sector de la población. Los principales ejes sobre los que se asienta el proyecto, aunque luego abordarán muchos más, son el medio ambiente, el feminismo, las realidades juveniles y el euskera.

El nombre Igeltsu, explica Iraia de la Torre acompañada de otros integrantes del grupo, significa 'yeso', "el material del que está formado el monte que une estos cuatro municipios; algo que condiciona la flora y la fauna de la zona haciéndola única así como los cultivos y la formas de vida tradicionales. Igeltsu es la base y los cimientos de este proyecto conjunto, ligado a la tierra y a la memoria de nuestros antepasados".

El reto y la finalidad de la Gazte Asanblada es agrupar, reunir y concienciar a los jóvenes desde diferentes perspectivas; "hacer cosas por y para los pueblos, para dinamizar y movilizar a la gente joven con diferentes temas y cuestiones que nos interesan, preocupan y conciernen". La idea de hacerlo de forma conjunta, insisten, se debe a que son municipios que se encuentran muy cerca y todos se conocen y estudian juntos en el instituto; "unidos tenemos muchas más posibilidades; si cada pueblo lo intenta por separado probablemente no sería viable".

Aunque, como aseguran, no pertenecen a ningún partido ni pretenden politizar nada, también dejan claro que no son apolíticos. Sin embargo, defienden que existen muchos estigmas y que, a pesar de que el nombre es en euskera y quieren normalizar el uso de este idioma en la zona, "todas las personas podrán participar e involucrarse en las actividades que realicemos, independientemente de su ideología o parecer. Es muy fácil caer en el debate político con este tema, pretendemos apartar ese trauma u odio que existe hacia el uso del euskera en esta zona y que sea algo normal". Y es que, por ejemplo, estudiar euskera en estos municipios, salvo en algunos colegios como asignatura opcional, no es posible; los que quieren hacerlo tienen que irse, al menos, hasta Lodosa (a la ikastola, al euskaltegi, etc).





Primeros pasos

En noviembre comenzaron con las primeras reuniones y, debido a la situación, tuvieron que continuar de forma telemática. Sin embargo, la puesta de largo, su primera actividad, tuvo lugar en torno al 8 de marzo, Día de la Mujer. En este caso, explican, elaboraron pancartas y cartelería que colocaron por los cuatro municipios. De hecho, el día 6, de la mano de Acudema, en Andosilla, realizaron murales en común y en el frontón de esta localidad tuvo lugar la primera dinámica que versó sobre las ideas que cada cual tenía acerca del feminismo y a la que se acercaron bastantes ciudadanos.

La segunda dinámica, ese mismo día, fue en Azagra y ahí, divididos en pequeños grupos, trataron sobre el sistema sexo-género. Después, cada cual expuso sus conclusiones y argumentos con el resto de participantes, cerca de medio centenar. "Nos sorprendió bastante la alta participación, está claro que la gente está con ganas de hacer cosas".

La siguiente actividad tuvo lugar el pasado sábado por la mañana con la I Jornada de Medio Ambiente. Los vecinos participaron en una limpieza voluntaria del entorno del río a su paso por Azagra y desde Igeltsu Gazte Asanblada agradecen la labor e implicación de todos. Para conmemorar el Día de la República proyectaron Florecica, un documental que cuenta el relato de Josefina Lamberto sobre la violación y muerte de su hermana Maravillas y el fusilamiento de su padre Vicente por personas del bando sublevado en agosto de 1936 en Larraga. Además, para el 23, con motivo del Día del Libro, han organizado el I concurso de microrrelatos. La temática, exponen, es libre y los interesados podrán presentar sus obras, con un máximo de 250 palabras, en la dirección de correo igeltsu.ga@gmail.com.

El mes lo cerrarán con una charla con representantes de diversos sindicatos (de momento les han dado el sí desde CCOO y LAB y esperan contar con el resto) en la que abordarán cuestiones como la precariedad juvenil, los derechos de los jóvenes a la hora de entrar en el mundo laboral, etc.

"Visto el éxito de la primera actividad la idea es seguir haciendo cosas porque hay ganas", cuentan al tiempo que reconocen que, de momento, han planificado actividades a corto plazo. La idea, en una nueva reunión, será calendarizar más actos; uno al mes por lo menos.

Perspectivas

Estos días se están dando a conocer y, de hecho, ya están presentes en las redes sociales (Instagram, Facebook y Twitter). Si alguna persona quiere ponerse en contacto con ellos puede hacerlo a través de cualquiera de ellas o en los municipios hablando directamente con los integrantes de Igeltsu Gazte Asanblada. "Estamos abiertos a que vengan todos los voluntarios a los que les apetezca colaborar y aquellas personas que quieran participar, no hace falta inscribirse ni hacerse socios, simplemente tener ganas de hacer cosas".

La idea también es poder crear sinergias con otras asociaciones y colaborar con las entidades que lo requieran en las actividades que se puedan celebrar en estos cuatro municipios. Además, de cara al futuro, les gustaría contar con una sede o local propio y, por el momento y hasta que no arranquen del todo, no van a institucionalizarse o registrarse. "Ahora lo más difícil es organizar cosas por el tema de la pandemia; encontrar sitios en los que reunirnos y juntarnos, pero eso no va a ser un impedimento".