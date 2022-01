Un debut literario de ensueño para la peraltesa Cristina Díaz

La vecina de Peralta ha publicado 'El guerrero de la llama azul', una novela de fantasía épica medieval que quiere convertir en trilogía - Fue el relato ganador en el certamen de la localidad

Aunque estudió ADE y Derecho y realizó un máster en Marketing Digital, Cristina Díaz Busto, peraltesa de 27 años, acaba de saltar a la palestra tras publicar, de la mano de la editorial Azur, 'El guerrero de la llama azul', una novela de fantasía épica medieval de 342 páginas. Ganadora del concurso de literatura de Peralta este año, los vecinos ya pueden sumergirse de lleno en el reino imaginario de Gueréin; tres historias paralelas que aúnan intriga, misterio, imprevistos, venganza, sangre y muchas, muchas aventuras.

Amante de la escritura desde que tiene uso de razón, explica Cristina que los primeros relatos que tiene datan de cuando cursaba Educación Primaria y que dio forma a su primera novela con apenas 13 años. Desde entonces, insiste, ha escrito otras seis obras pero la que acaba de presentar es la primera que edita y ve la luz.

Lectora empedernida con especial predilección por la fantasía épica, también escribe algo de poesía porque "es una forma muy pura de expresar los sentimientos y, cuando estoy más triste o nostálgica, me da por los poemas así como por los relatos cortos o microrrelatos. Es algo que me evade".

La novela De 'El guerrero de la llama azul', desvela, escribió la primera versión en el año 2015; "el ambiente de una cervecería de Iturrama me inspiró y allí mismo decidí cambiar radicalmente mis historias; hasta entonces me daba pena matar personajes y los amores eran idílicos€pero dije ¿cómo puedo hacer una historia de venganza? Y así empezó todo".

Sin embargo, fue durante la cuarentena cuando decidió reescribirla. "Era una novela que me apetecía mejorar y fue el momento oportuno. Con el paso del tiempo, cuando lees algo, siempre cambias cosas; nosotros evolucionamos y así lo hacen las historias. Quieres volver a hacerlas tuyas y que tu madurez o personalidad también se reflejen ahí".

En sus obras, insiste, siempre hay algo de fantasía y el hecho de sentarse y escribir "me sale solo, no me suelo obligar. Es más, es algo que necesito porque me lo paso muy bien cuando lo hago. Siempre hay momentos de bloqueo, pero no me fuerzo, me despejo y sigo". Además, comenta, "para escribir hace falta vivir porque muchas historias o argumentos están basados en tus experiencias, en conversaciones con amigos, en el deporte o en la música (ella canta en un grupo de rock y asegura que le ha inspirado en más de una ocasión)".

Por otro lado, y en cuanto la portada, explica, es de Alicia de Andrés, una diseñadora con la que contactó a través de Instagram. Como anécdota, desvela que ella quería que el personaje se pareciese a su hermano Álex, algo que al final no ha sido, pero "estoy súper contenta con el resultado". La artista, reitera, "es joven como yo, se está intentando hacer un hueco en su mundo y me pareció una forma muy bonita de trabajar dado que ambas teníamos muchas cosas en común".

Presentación A finales de año la casa de cultura del municipio acogió la presentación de su libro y, aunque nunca antes le había tocado ser la protagonista en un evento de estas características, "la verdad es que salió todo de maravilla". En la mesa estuvo acompañada por la edil de Cultura, Mª Pilar Orduña, que reveló que Díaz ganó este año un concurso de microrrelatos solidarios y que en 2020 logró junto a un equipo de otras cuatro personas el primer puesto en un concurso de cortometrajes en Belchite.

Díaz se ayudó de un power point y guio a los allí presentes por su proceso de escritura. "Me vi en familia y rodeada de amigos así que hice algo ligero y con toques graciosos. Estoy muy agradecida por la presencia de todos y más teniendo en cuenta que eran días muy complicados", asegura. De hecho, fue tal el éxito que, en la firma de libros, se quedó sin ejemplares.

Cristina Díaz, a la que pueden encontrar y seguir para conocer las últimas novedades a través de Instagram en @crisdiwrite y @elguerrerodelallamaazul, no duda en agradecer el infinito apoyo de su padre y madre, ésta última por introducirla en el mundo de la literatura, de sus hermanos, cuadrilla, profesores y compañeros de clase así como del Ayuntamiento "por considerar que mi novela es digna de publicar".

De hecho, del libro se han editado 500 ejemplares y se podrán adquirir en librerías de Peralta y alrededores, en Tudela y Pamplona así como en Zaragoza, que es donde ella vive. Además, también está disponible en Amazon en versión Kindle.

Trilogía La idea de Cristina es convertir esta historia en una trilogía y, de hecho, la segunda entrega la tiene muy avanzada aunque no sabe si le dará tiempo de publicarla durante el 2022. Ilusionada con esta nueva faceta, y aprendiendo en cada paso del camino, asegura que, de momento, no se ve dedicándose solo a la literatura aunque le encantaría. Ahora, eso sí, espera dar a conocer este mundo fantástico que ha creado con mimo, esfuerzo y paciencia en otras presentaciones públicas en Pamplona y Zaragoza y, si fuera posible, en Madrid y Barcelona, ciudades en las que ha vivido y conserva amistades.