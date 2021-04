El Taller de Teatro de Iortia vuelve por primavera

altsasu – La pandemia no puede con el Taller de Teatro de Iortia y con muchas ganas, este próximo sábado presentarán su nueva obra Flores para ser vistas, un montaje diferente y con mascarilla en la que no habrá carcajadas pero si muchas sonrisas, según apunta Birjiñe Albira, directora del grupo. "Hay personas a las que nunca venos cuando se cruzan en nuestro camino. Pero, a veces, un momento diferente en su vida, un encuentro casual, hace que cobren luz y, desde entonces, no podemos dejar de mirarlas", cuenta.

Y es que son cuatro historias de personas solitarias, diferentes, a veces incómodas para la sociedad aunque descubren que son mucho más de lo que el resto piensa sobre ellas. Así, con mucho humor y la música como compañía, recrean situaciones cotidianas llenas de ternura y confianza. Será a partir de las 19.30 horas. El precio de la entrada es 4,5 euros.

Al igual que en anteriores montajes, el guión es propio, adaptado al reparto y los aspectos que quiere trabajar Birjiñe Albira. Este año el ejercicio aún se ha complicado más con la covid-19. Por ello, son cuatro escenas, tres con dos personajes, sin contacto entre ellos, y un monólogo. "Este año he querido trabajar la positividad, muy importante en este tiempo", apunta. "Aunque el pasado año pudimos presentar nuestra obra unos meses después, por cuarentenas tuvimos que cambiarla en tres días, lo que generó mucho estrés", recuerda. Este año, para la tranquilidad de todos y todas, han decidido actuar con mascarilla. "La situación es delicada. Podíamos no hacer nada y o seguir adelante con responsabilidad", observa.

Sobre el escenario de Iortia estarán Bea Ganuza, Eder Goikoetxea, Isabel Borrega, Sergio Moleres, Alberto Álvaro, Amelia Lapuente y Juli Álvaro.