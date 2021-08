Lakuntza encara sus no fiestas

Aunque no hubo celebraciones, el Ayuntamiento recibió ayer a los y las niñas nacidas el pasado para entregarles pañuelos festivos



Tercer fin de semana de agosto, los y las lakuntzarras no se agolpaban el sábado al mediodía bajo el balcón de la casa consistorial, ni tampoco estaban los gigantes a la espera de que el cohete les diese vida. Y es que no había fiestas en Lakuntza, unas celebraciones también suspendidas por la pandemia. Tampoco era un día normal. Lo cierto es que se notaba que hay ganas de fiestas, de volver a la vida anterior y verse las caras. Pero el covid-19 sigue ahí y no se puede bajar la guardia. Por ello, desde el Ayuntamiento apelaban a la responsabilidad individual y colectiva.

Para que la quinta de 2020 no se quedara sin su pañuelo festivo hubo bienvenida a las criaturas nacidas el pasado año, un acto que suele celebrarse el primer día y que se mantuvo pero de otra manera. Y es que este recibimiento también tiene sentido de agradecimiento a los colectivos y asociaciones que trabajan de diferente manera en la vida social de Lakuntza, representados por personas que anudan el pañuelo a los txikis. Para evitar las aglomeraciones, ayer los recibieron de manos del alcalde, Patxi Xabier Razkin Sagastibeltza, que en algunos casos se las vio y deseó para llevar a cabo la tarea ante la resistencia que encontró. Y eso que para facilitar el cometido, ideó sobre la marcha colocar los pañuelos ya anudados.

Estaban convocados 18 txikis: Eki Burillo Olaetxea, Ekaitz Areta Erdozia, Irati Gorriti Astiz, Inhar Erdozia Pazos, Noa Burillo Serna, Elaine Amores Hernández, Kepa Gartziandia Reyes, Mame Diarra Diouf, Aratz Agirre Razkin, Urki Lazkoz Etxebeste, Martín Santa Cecilia Lazkano, Alai Garde Lopetegi, Uhaitz Flores Alonso, Ariane López Andueza, Hugo Herrera Artza, Irati Unzu, Naia Maiza y Enea Bravo Erro.

Estas no fiestas tienen su cartel, anunciadas por Josu Aldabe Salinas, ganador en la categoría 7-9 años; Julen Larraza Salinas, en la de 9-11 años y Muina El Marhoum Iruretagoiena, a partir de 11 años. Recibieron sus premios ayer.

HOMENAJE A LA VETERANÍA



También con otra fórmula, este año el Ayuntamiento homenajeará a las personas mayores que a lo largo de estos 12 meses cumplen 82 años, nacidas en 1939, según establece la costumbre. Este reconocimiento a la soberanía suele ser en la sobremesa de la comida de mayores de fiestas, y dada la su imposibilidad, el martes se irá a los domicilios de estas personas, cuatro en total: Macaria Samper Ilintxeta, Matilde Villar Agustín, Mª Pilar Razkin Eraso y Kandida Lazkano Azpiroz. "También iremos a la residencia de Betelu a visitar a Ángeles Razkin Zubillaga, nacida en 1938, porque el año pasado no nos dejaron", observó el alcalde.

En relación a las fiestas, apuntó que los actos que se suelen concentrar estos días se han distribuido a lo largo del verano, sobre todo propuestas musicales. "El presupuesto de fiestas suele ser 40.000 euros y a ese programa hemos destinado 35.000 euros", observó el alcalde. Ayer hubo fuegos artificiales. La programación continuará el martes con una prueba ciclista de cadetes, a partir de las 17.00 horas. El sábado habrá concierto de Los del Rayo, a partir de las 19.00 horas en la plaza y al día siguiente, festival de danzas con Aurrera Dantza taldea de Leitza, a las 13.30 horas en la plaza. Se despedirá el 4 de septiembre con un concierto de Jorge Sánchez en torno a la música de Silvio Rodríguez.