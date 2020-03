Una empresa navarra, única que fabrica glicerina para gel de todo el sur de Europa

tudela – La empresa navarra Extractelur, radicada en Caparroso, se ha convertido en la única del Sur de Europa con capacidad para fabricar glicerina vegetal cuyo uso principal actualmente, debido a la pandemia del Coronavirus, es la producción de geles desinfectantes.



La glicerina es un elemento fundamental del gel hidroalcohólico, que tanto se emplea ahora para desinfectar las manos varias veces al día, junto con el alcohol de más de 65%. Sin embargo, como explica el director de Extractelur, Oscar Gutiérrez, "con alcohol de más de 65% destruirías el virus, pero a la vez te destrozarías las manos porque eliminarías la protección grasa que tiene. Para evitar esto se mezcla con glicerina que aporta esa protección de la grasa".

Según explicó Gutiérrez, el 100% de la producción que sale de la planta de Caparroso (antiguas instalaciones de Acciona donde Extractelur para un alquiler) lo tiene ya vendido, "tenemos vendido todo, incluso antes de fabricarlo". Hay que tener en cuenta que la empresa trabaja 330 días al año, 24 horas al día y 7 días a la semana, "no podemos abastecer toda la demanda que tenemos. Estamos funcionando al 100% de nuestra capacidad productiva", por ello no pueden tampoco aumentar la plantilla dado que no podrían producir más pero sí han contratado a dos personas ante la posibilidad de sufrir bajas. Según explicaron desde la empresa, "el personal se encuentra totalmente involucrado y concienciado en la necesidad de contribuir en la erradicación de los contagios provocados por el llamado coronavirus".

solos en el sur de europa En las circunstancias actuales de cierre de fronteras y aislamiento, la planta de Caparroso (que depende de la firma Oleofat instalada en Tudela) es la única en activo, "todas las plantas de biodiesel y de glicerina del entorno del Sur de Europa (Francia, Italia o Portugal) han parado y somos los únicos que seguimos fabricando glicerina".

Esta biorrefinería, que alberga las antiguas instalaciones de Acciona en Caparroso, está especializada en la fabricación de glicerina pharma USP con 99.9% de pureza y tiene una capacidad de producción de hasta 400 toneladas mensuales. La glicerina pharma que produce Extractelur se obtiene de aceites vegetales derivados del girasol y la soja, principalmente. Este tipo de producto tiene múltiples usos, pero la pandemia generada por el virus Covid-19 ha provocado que a día de hoy se utilice principalmente para la fabricación de geles desinfectantes.

Desde Extractelur se han puesto en contacto con el Servicio Navarro de Salud para donar 7 toneladas de glicerina para la fabricación de gel si fuese necesario. Según explicó el director, "nos contestaron que fueron previsores y que compraron bastante, por lo que, de momento, no hay necesidad, pero que se guardan el ofrecimiento y que, Dios no lo quiera, si tienen que recurrir a esto es porque se ha dilatado demasiado la pandemia. Es tranquilizante saber que fueron previsores".

La fabricación de gel, de forma rudimentaria pero efectiva, se puede realizar en los propios domicilios. Se necesita alcohol del 70% (si fuera de mayor porcentaje hay que diluirlo en agua) y se añade entre un 8% y un 12% de glicerina. "Solo hay que agitarlo y puedes usarlo ya directamente en la mano", explicó Gutiérrez.