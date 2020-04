Sube la recogida de envases un 26% durante el confinamiento

tudela – La recogida de envases (contenedor amarillo) aumentó en más de un 26% durante el mes de confinamiento con respecto a los mismos días del año pasado. Esta cifra es especialmente llamativa si se tiene en cuenta que en ese mismo período en 2019 todos los establecimientos hosteleros (bares, restaurantes y hoteles) estuvieron funcionando a pleno rendimiento. Aún así, solo el consumo de las familias ha bastado para registrar el incremento actual, que ha sido mucho mayor de lo que esperado. Desde la firma concesionaria de la recogida y tratamiento de los residuos urbanos en la Mancomunidad de la Ribera, Fomento de Construcciones y Contratas, su responsable en la zona, Andrés Jaso, calificó el aumento de "increíble".

El aumento en la recogida de los envases significa que si entre el 16 de marzo (fecha en que se puso en marcha las medidas del confinamiento) y el 13 de abril de 2019 se recogieron 152.340 kilos de envases, en el mismo período de 2020 la cifra ha llegado a los 192.100, lo que significa 39.760 kilos más depositados por los riberos en los contenedores amarillos en menos de 30 días. La cifra se alcanza solo con lo que depositan las familias, tiendas y grandes superficies, teniendo en cuenta que las pequeñas tiendas que no sean de alimentación permanecen cerradas, además de todo el sector de bares y restaurantes.

Además, este aumento también implica que no solo se ha consumido más en estas fechas, un elemento propiciado por la estancia en casa, sino que también se ha reciclado mejor ya que lo depositado en el contenedor de resto no ha crecido en la misma proporción. Por este motivo, desde la empresa se mostraron también muy satisfechos en este aspecto.

Este aumento también se ha experimentado en los residuos de otros contenedores como el papel o en el de resto, si bien no en los parámetros tan elevados como los de envases.

Otro de los aspectos llamativos es la recogida de voluminosos que ha subido en un 21,47%, pasando de los 182.660 kilos que se recogieron en este mes en 2019 a los 221.880 de 2020. Esto significa que en este tiempo se han depositado en los contenedores de la Ribera 39.220 kilos más, una cifra realmente llamativa si se tiene en cuenta que en este tiempo no se ha prestado el servicio del punto limpio móvil, debido a las medidas contra el coronavirus. Este aspecto evidencia que los vecinos de las diversas localidades riberas han decidido hacer limpieza en sus domicilios, trasteros o garajes durante el confinamiento y eliminar diversos objetos que no les servía.

También la recogida de papel se ha incrementado, en menor proporción, un 2,9%. Es decir, si en 2019 del 16 de marzo al 13 de abril se recogieron 248.520 kilos, en el mismo período de 2020 la cifra llegó hasta los 255.800 kilos, en total 7.280 kilos más. Evidencia que el consumo de papel (o periódicos) se ha incrementado, máxime cuando tampoco las tiendas no han aportado su parte de cajas de cartón o de papeles, buena parte del porcentaje de lo que se deja en los contenedores, sobre todo en algunas zonas.

Por último, también el resto ha subido y aunque no es demasiado, unas 20.780 kilos, representa el 0,96 sobre los 2,153 millones de kilos de 2019 en este mes, por los 2,174 millones de este año. Nuevamente es muy importante tener en cuenta que la basura responde solo a las familias, tiendas de alimentación y grandes superficies y que bares y restaurantes no aportan su parte de resto, muy importante en el contenedor.

desde FCC Para Andres Jaso, responsable de FCC en la Ribera, "es increíble que en un solo mes haya este importante incremento, sobre todo en envases. Puede haber mínimas oscilaciones de un año a otro por las fechas, de hecho el año pasado fue la Semana Santa una semana más tarde, pero no para que se dé esta variación en envases. No son normales estos incrementos y responden única y exclusivamente al confinamiento. En las series históricas que manejo este incremento en un mes no es normal y nunca se había dado". Con respecto al papel, Jaso explicó que "el papel también ha aumentado pero se dan otras circunstancias. El año pasado el precio del papel estaba disparado y había gente que lo robaba y sacaba papel de los contenedores. No sabemos si el cambio se debe a que se ha generado más papel o que ahora no tiene tanto mercado como en 2019 y no lo quitan de los contenedores".

El responsable de FCC en la zona recordó que en la anterior crisis económica se notó un importante descenso en la recogida de ciertos residuos, "pero no en tan corto período de tiempo y en las cantidades que estamos hablando no se habían dado nunca estas variaciones". Por último señaló que los residuos industriales no han caído tanto en la Ribera como en otros lugares porque "en esta zona hay mucha industria agroalimentaria que sigue abierta".

las cifras

2019

Resto2.153.640 kilos

Papel248.520 kilos

Envases152.340 kilos

Voluminosos182.660 k

2020

Resto2.174.420 kilos

Papel255.800 kilos

Envases192.100 kilos

Voluminosos221.880 k

Incrementos

Resto20.780 kilos

Papel7.280 kilos

Envases39.760 kilos

Voluminosos39.220 k.

Porcentajes

Resto0,96%

Papel2,9%

Envases26,09%

Voluminosos21,47%

la frase

Andrés jaso (FCC) "en las cantidades que estamos hablando, nunca se había dado esta variación en tan corto período de tiempo"