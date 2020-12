Vecinos del Casco Antiguo de Tudela piden árboles, arreglo de solares y más peatonalización

De la última reunión de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Tudela ha salido un lista de 14 diferentes proyectos para 2021 con los que enmarcan las actuaciones que proponen al Consistorio de Navarra Suma "para destinar los 500.000 euros" que se pactaron con todos los partidos de ámbito municipal.

Entre las actuaciones propuestas destaca el soterramiento de cables, control de colonias de gatos y palomas, avanzar en la peatonalización, adecuación de solares abandonados, recuperación de edificios en la calle San Julián y colocación de arbolado en diferentes puntos del Casco Antiguo. Según explicó ayer su presidente, Juan Luis Chueca, hace dos semanas mantuvieron una reunión con los concejales Irene Royo y Zeus Pérez, en la que les expusieron algunas de las demandas.

propuestas Con respecto al soterramiento de los cables, Chueca explicó cómo tras la llegada de la fibra al barrio, algo que llevaban mucho tiempo demandando, el problema es que mucho de ese cable lo están llevando por fachadas, con lo que el aspecto estético ha empeorado, especialmente en el entorno de San Nicolás y de plaza de la iglesia de la Magdalena. Por este motivo solicitan una partida de 150.000 euros para llevar a cabo esta medida.

También se han mostrado muy preocupados por el "importante incremento" de colonias de gatos y de palomas, por lo que llaman al equipo de gobierno a realizar un control más efectivo de ambos animales, así como de la retirada de nidos de cigüeñas (30.000 euros para todo). "No se está dedicando suficiente dinero o no sabemos qué pasa, pero lo cierto es que no se está haciendo bien. En general el tema de los animales en todo el Casco Antiguo se está desbordando".

Dentro de las peticiones se encuentra también la adecuación de varios solares como en las calles Yeseros, plaza de la Vida, Sotarraño o calle Verjas (dos), para lo cual han estimado 130.000 euros. "Hubo con el anterior Ayuntamiento un proyecto de recuperación, que se trabajó con la Mesa del Casco Antiguo, pero se dejó sin terminar y no se le está dando importancia" que tiene como motor de vida de la zona, recordó Chueca.

Dentro de la mejora de entornos, piden una actuación en la calle San Julián, muy cerca de la parte más turística de la plaza Nueva y que se encuentra bastante abandonada, "no se hace nada para su revitalización y es una zona que habría que recuperar tan cerca del centro", reconvirtiendo locales o edificios (30.000 euros).

Asimismo reclaman una mayor presencia de vegetación y arbolado en lugares como la plaza de la Judería ("donde solo se ve cemento y asfalto"), plaza del señor Tomás o Cofrete (85.000 euros).

Para el fomento del atractivo turístico defiende también la continuación de la excavación arqueológica en el cerro de Santa Bárbara (algo que Toquero ya señaló que "no es una prioridad en esta legislatura") para lo que piden 50.000 euros y en ese sentido acometer de una vez la demolición del antiguo edificio Don Colchón. Asimismo también piden la demolición, ya prevista hace años, en la calle Granados del edificio en el número 13, para lo que piden 50.000 euros "para continuar con el paseo del cubrimiento del Mediavilla".

Como último punto, reclaman al equipo de gobierno actual que siga avanzando en la peatonalización del Casco Antiguo, añadiendo las calles de Caldereros y Calahorra.

el detalle

Limpieza. Uno de los aspectos con que están más "decepcionados" es con la limpieza de calles. Chueca destacó como la Mancomunidad se niega a cambiar los horarios de recogida de basuras que se hace a las 6.00. "Creemos que se pueden pensar soluciones imaginativas y no tener reuniones para que nos diga el presidente que 'no se puede hacer de otra manera' y poner de excusa que 'los trabajadores no quieren'". En este sentido recordó el camión pequeño que compró la Mancomunidad para Tudela y que acabó en Fitero sin más explicaciones.