EH Bildu apuesta por que el tercer centro de salud se sitúe en el solar de la subestación

EH Bildu Lourdes, la recién nacida sección de EH Bildu Tutera, apuesta por que el tercer centro de salud de Tudela, cuya construcción defiende, se instale en el solar que ocupa la subestación eléctrica de Iberdrola. Esta instalación se encuentra entre la avenida del Barrio y la calle Lor, muy cerca de la Torre Monreal y el Corazón de María, así como de la residencia Torre Monreal.

EH Bildu ya apoyó en el Parlamento foral la construcción de un tercer centro de salud en Tudela en una moción que presentó Navarra Suma. En el comunicado hecho público ayer instan al Ayuntamiento de Tudela y a Toquero a que "inicie las negociaciones con Iberdrola y liberen el espacio ocupado por la subestación eléctrica".

En este emplazamiento apuestan por construir no solo el centro de salud si no también cientos de aparcamientos "tan necesarios para el Barrio". Esta formación señala al equipo de gobierno de Navarra Suma que "le toca ahora hacer y no decir, que es lo único que ha demostrado por el momento" y le recuerdan que la coalición votó en contra de una enmienda de Bildu en el Parlamento que pedía la construcción del nuevo centro de salud en esta legislatura "para evitar los problemas con los plazos de contratación y construcción. Exigimos a Toquero que demuestre que es alcalde de Tudela de una vez y se ponga a trabajar por un barrio sumido en el déficit estructural y de servicios".

Por último argumentan que dentro del plan de modernización y reordenación integral de la red de atención primaria "es factible un tercer centro de salud en Tudela, en el Barrio de Lourdes, con la consiguiente liberación de espacios físicos, que beneficiará la implantación de más servicios en Santa Ana".