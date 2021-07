Hablando de Ferias

Parece ser que ha preocupado en algún sector de la población tudelana, el cambio de ubicación de las Ferias.

Sin entrar en detalles diré que a lo largo de mi vida he visto el asentamiento de las ferias en varios lugares de nuestra ciudad como: Mercadal, Plaza de San Francisco (Eti vieja), Herrerías etc.

Supongo que la vida cambia y por tanto los lugares a establecer los espacios de ocio en este sentido, se supone también deben cambiar, sobre todo, fruto del desarrollo e innovación de estas atracciones posiblemente por el cambio de la dimensión de los diferentes artilugios que cada año se instalan, de los problemas que pueden acarrear en cuanto a infraestructuras necesarias como agua, energía etc. Espacios más amplios, limpieza y ordenamiento de los mismos etc.

El Prado es un paseo emblemático en Tudela. Es in icono del medio ambiente y espacio de disfrute de muchos ciudadanos. Los paseos matutinos por este paseo son un necesidad física y mental. Las reuniones de la gente joven por la tarde imprescindibles para la convivencia y las relaciones sociales de este sector de la población.

Los Paseos son para pasear y para recrearse, en este caso, con el verde de los arboles, plantas. Del disfrute de la brisa del río Ebro. De sus vistas y sotos, en definitiva, el paseo del Prado es una satisfacción incomparable.

Por cierto, nuestro ayuntamiento, debería acercarse de vez en cuando a observar su situación, la cual en estos momentos deja mucho que deseara partir de la última remodelación que se hizo. Hay que limpiar rincones, quitar pintadas, adecentar las avenidas, plantar algún árbol mantener pérgolas etc. Así mismo, limpiar las orillas de del Ebro por parte de la CHE, que en este caso niega la ubicación de las Ferias y también se niega a la limpieza del citado río en no pocas ocasiones. Hacemos extensible esta reflexion-reivindicación, a la gente que protesta por el cambio de ubicación y sin embargo, nada dice sobre la actual situación de deterioro de este hermoso lugar, como es el Prado

El Polígono de la Barrena actual ubicación de las Ferias, no sé si es el sitio más conveniente por aquello de las distancias etc. En diferentes ciudades incluso mayores que Tudela, las Ferias están situadas en los extrarradios con todo lo que ello conlleva y no pasa nada. No obstante, quizá habría que mirar algún otro lugar para la instalación de las Ferias. Posiblemente el paseo del Queiles donde se ubica el mercadillo de todos los sábados sería un buen lugar, a poco minutos del centro de Tudela. Foro de Opinión de Tudela – Tuterako Iritzi Forua