Padres sin plaza en Jesuitas de Tudela no descartan ir a la vía judicial

El pasado lunes 2 de agosto las familias cuyos hijos no han conseguido plaza en el colegio de San Francisco Javier de Tudela presentaron un recurso de alzada ante el consejero de Educación, Carlos Gimeno, en el que demandan "nuestro derecho a la elección de centro". Además, caso de no recibir respuesta a este recurso no descartan acudir a la vía judicial. Según señaló la representante Amaya Lizar, el recurso de alzada "es el paso al que nos obliga la citada ley, y por la que se abre un plazo de 3 meses para darnos una respuesta y, en caso de no producirse, no descartamos presentar recurso por la vía judicial".

Según han indicado a través de un comunicado, el recurso de alzada lo presentaron "por considerar que se ha vulnerado el derecho constitucional a la educación en su vertiente del derecho a la elección del centro, impugnación que se fundamenta en las siguientes alegaciones: El derecho de elección de centro y en la falta de proporcionalidad de la exclusión de 33 alumnos del centro concertado con la consecuente ausencia de garantía por parte de la Administración foral del derecho de libre elección".

Por otro lado, mantuvieron una reunión telemática con el director general de Educación, Gil Sevillano, en la que les indicó que "Educación no contempla ampliar una vía más en el centro San Francisco Javier de Tudela porque en este momento la oferta de plazas educativas en los centros de secundaria en la zona de la Ribera es superior a la demanda y, por tanto, no se plantean aumentar líneas". Sin embargo, reconoció no disponer de datos concretos, ya que los padres les indicaron que los dos centros públicos, Valle del Ebro e Benjamín de Tudela, aumentarían su capacidad, llegando a 11 vías para el primer curso