Padres cuyos hijos no pueden entrar en Jesuitas de Tudela acusan a Gimeno de boicotear su "libre elección"

Los padres de los alumnos que se han quedado sin poder entrar en el colegio San Francisco Javier de Tudela para poder cursar 1º de la ESO han acusado al consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, de "con la negativa a la apertura de una vía más en Jesuitas Tudela" se "boicotea" su derecho de libre elección de centro educativo.

Los padres, que mantuvieron hace dos semanas una reunión con el departamento, contestan así a las declaraciones del consejero que la semana pasada en SER Navarra señaló que "la clave de la elección de centros es la entrada en el sistema educativo. Eso determina la planificación. No existe la posibilidad de abrir una nueva vía en Jesuitas". Según explican los padres y madres, Gimeno dio a conocer la creación de una vía más "por criterios organizativos" en el IES Benjamín de Tudela y otra más en el IES Valle del Ebro, algo que ellos desconocían y que les produce "decepción y tristeza". En su opinión Educación crea líneas nuevas "para nuestros hijos e hijas en centros en los que no hemos solicitado como primera opción, todo un despropósito nada razonable".

Según apuntan en la nota enviada, "el artículo 3 del Decreto Foral 33/21 de 28 de abril, que regula la admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad Foral de Navarra, proclama que 'la finalidad fundamental de la norma es garantizar el acceso a la educación en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales'". En este sentido, afirman que el acceso a la educación en condiciones de igualdad se garantiza con los criterios de baremación, que "lógicamente se aplican por igual, tanto en centros públicos como concertados". Por último recuerdan que su demanda como madres y padres que proceden de la enseñanza pública, "se ampara en la legalidad que la Administración Foral se está encargando de incumplir. Deberían eliminar ese artículo, y así sabríamos de antemano que nuestros hijos e hijas irán donde ellos decidan", concluyen.

Hay que recordar que estas 27 familias presentaron hace dos semanas un recurso de alzada ante el consejero de Educación, en el que demandaban "nuestro derecho a la elección de centro". Además, caso de no recibir respuesta a este recurso, afirmaron no descartan acudir a la vía judicial, "es el paso al que nos obliga la citada ley, y por la que se abre un plazo de 3 meses para darnos una respuesta y, en caso de no producirse, no descartamos presentar recurso por la vía judicial", remarcan. En total son unos 43 alumnos que, a través de sus familias reclaman una vía más para Jesuitas dado que se han quedado sin plaza en el citado centro concertado.