Primeros pasos para la recogida selectiva de residuos orgánicos en la Ribera

La Mancomunidad de Residuos de la Ribera ha adjudicado la compra de 910 contenedores de carga lateral y trasera y licitado la adquisición de dos camiones, unos elementos fundamentales para que entre en marcha la recogida de basura orgánica que el gerente anunció para finales de este año. Pese a ello esta entidad no va a cumplir con los parámetros de la ley de residuos ya que, en el mejor de los casos, y siempre que la licitación no sea declarada desierta como sucedió hace unos meses con los camiones, la recogida selectiva de basura orgánica solo se realizará en esta fase en Corella, Cintruénigo, Fitero y Tudela (58.000 habitantes).

La adjudicación de la compra de 560 contenedores de carga lateral (360 para orgánico, 50 para envases, 50 para cartón y 100 para resto) de entre 2.000 y 3.000 litros ha supuesto más de 422.300 euros, mientras que los 350 contenedores de carga trasera (150 para orgánico, 100 para cartón y 100 de resto), de entre 1.000 y 1.100 litros costarán 42.600 euros. El plazo de entrega es de 90 días.

En el caso de la licitación de los camiones se prevé comprar uno con gancho porta contenedores, por 50.000 euros, y otro con pluma, por 60.000 euros. En este caso el plazo de entrega es de 30 días para cada uno de los vehículos.

En la última asamblea general en agosto, el gerente de la Mancomunidad de Residuos de la Ribera, Fermín Corella, explicó que en 90 días (tres meses) podrían tener los contenedores para empezar a instalarlos pero que no tendrían camiones para poder realizar la recogida ya que la adjudicación de los mismos había quedado desierta. Esta licitación es la que ahora ha vuelto a salir. Los planes de Corella se centraban en que en un plazo de 5 meses (contando desde agosto) los camiones estén disponibles pero de no ser así ni siquiera esas cuatro poblaciones tendrían la recogida del quinto contenedor anunciada para el 1 de enero de 2022.

Dado que ahora comienza el plazo de licitación de los vehículos, los plazos serán muy ajustados para que se pueda iniciar la recogida selectiva de materia orgánica antes del 1 de enero de 2022, como marca la ley.

Hay que recordar que el presidente de la entidad, Fernando Ferrer (que no asistió a la última asamblea), aseguró el pasado mes de marzo que el quinto contenedor llegaría por fin a la Ribera "en 3 ó 4 meses", razón por la que se aprobó una modificación presupuestaria para 2021 de 797.390 euros, con cargo al remanente. De esta cantidad 664.290 eran para la compra de 900 contenedores.

Aunque los plazos para que se inicie la recogida selectiva en estas cuatro localidades se cumpliera, el gerente si se mostró claro en la última asamblea al señalar que el 100% de la población ribera no contaría con este servicio hasta mediados de 2022 eso sí, "siempre que nos concedan subvenciones para la compra de contenedores. Sin subvención no podremos acometer la segunda fase de la recogida selectiva porque no podríamos tener camiones para recogerlos". Para ello han solicitado ayudas al Ministerio de Medio Ambiente para parte de la primera fase y para la segunda. También aseguraron que esperan que si no viene del Estado puedan llegar los fondos Next Generation de Europa.

La Ley de Residuos de 2018 señala que "a partir del 1 de enero de 2022, se establece la obligatoriedad de la recogida selectiva de la fracción de materia orgánica de los residuos domésticos y comerciales para toda la población de Navarra".

En agosto de 2014 la Mancomunidad presentó el comienzo del despliegue de la recogida selectiva de materia orgánica en principio solo para grandes generadores (restaurantes, hospital, supermercados...), y para los vecinos que quisieran. Se colocaron 67 contenedores entre Tudela, Fontellas, Ribaforada, Buñuel, Fustiñana, Cabanillas y Cortes, con una ruta única de recogida que lo depositaba en Caparroso. Dieron llaves a los grandes generadores (unas 600) y a 66 viviendas que lo habían solicitado. En 2015 se recogieron 15 toneladas, 108 en 2016, 243 en 2017, 239 en 2018, 296 en 2019 y 301 en 2020. Se anunció su inicio para 2016 y de nuevo para junio de 2020, pero tampoco se acometió. Desde entonces ha pasado un año y éste es el primer paso que se da.