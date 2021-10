Una mesa de trabajo para restaurar la portada de la Magdalena

Tudela – El Ayuntamiento de Tudela creará una mesa de trabajo, en la que estarán también el Gobierno de Navarra y el Arzobispado de Pamplona y Tudela, con el fin de realizar las acciones necesarias para elaborar un proyecto que señale los pasos a dar para que la portada de la iglesia de la Magdalena (siglo XII) sea restaurada entre 2022 y 2023. Así se aprobó ayer en el pleno municipal de Tudela a instancias de una moción presentada por Izquierda-Ezkerra en la que Navarra Suma se negó a reservar una partida en los presupuestos de 2023 para acometer estos trabajos en los que debería asumir un tercio del coste, repartiéndose en idénticas proporciones con el Gobierno de Navarra y el arzobispado.

La propuesta de I-E se centraba en que desde el Consistorio se instara al Ejecutivo foral a que durante el año 2022 se realizara el proyecto y que en 2023 tanto Consistorio, como Gobierno e Iglesia, pagaran en tres partes iguales el coste de los trabajos, algo a lo que se negó Navarra Suma.

La concejala de Cultura, Merche Añón, explicó la negativa de su partido señalando que "sin tener un estudio del coste no podemos obligar a nadie a poner dinero", algo que, por el contrario, si realizó el Consistorio bajo la alcaldía del tripartido (I-E, PSN y Tudela Puede) y que desde la oposición de UPN si se instó a hacer. Pese a que en un principio Añón pareció estar a favor de votar de forma afirmativa, cuando I-E retiró la estimación de 300.000 euros (la puerta del juicio costó 430.000 euros), finalmente, y tras reunirse el grupo municipal, cambiaron de actitud y votaron en contra.

El concejal de I-E Alberto Lajusticia, que presentó la moción, indicó que "queda claro que este equipo de gobierno no apuesta por la restauración de la Magdalena. De lo que hablamos es de aprobar una ruta, una pauta de trabajo. Pese a que aprueben el primer punto no siento que respalden esta moción. Ustedes dejaron una partida en los presupuestos para el Ciudad de Tudela contando con que les iban a dar una subvención que ni habían pedido y sin embargo no apoyan esta moción". Lajusticia hizo hincapié en que si no se actúa pronto en la Magdalena "dentro de 10 ó 15 años la portada será irrecuperable, ya que tiene el mismo mal que la catedral pues está hecha con la misma piedra campanil". De hecho puso sobre la mesa de plenos trozos de piedra que había recogido el fin de semana y que iba a llevar al Museo de Tudela, "donde según me han dicho mucha gente lleva trozos que recoge de la portada".

Merche Añón aseguró que "no podemos estar más de acuerdo con el fondo de esta moción" y recordó que en junio de 2019 se reunieron con la consejera de Cultura a quien pidieron ayudas para recuperar Sementales, una subvención nominal para el teatro Gaztambide y el arreglo de la Magdalena, "dos años después no se ha abordado ninguna de las peticiones", aseguró.

Por su parte el portavoz del PSN se mostró favorable a todos los puntos y en pedir al Gobierno que participara en la restauración de la Magdalena, indicando a Navarra Suma que cuenta con más de 570.000 euros de remanente de Castel Ruiz que no ha empleado en nada.

el proyecto El Gobierno de Navarra anunció en 2014 que iba a instalar una protección, a modo de tejadillo, sobre el pórtico de la iglesia románica de la Magdalena de Tudela, edificio declarado Bien de Interés Cultural (1983). La idea era instalar una estructura que lo protegiera del agua como se hizo en su día en la puerta de San José de la catedral de Pamplona, aunque no se llevaron a cabo. La reparación del pórtico de la Magdalena era una actuación que se enmarcaba en las que Príncipe de Viana preveía realizar dentro del Plan 2013-2016, que incluía 17 intervenciones de restauración que se realizarían en función de criterios de selección y priorización. La intervención conllevaba la rehabilitación del edificio, principalmente de los relieves y las esculturas del pórtico y también del retablo mayor.

La portada estuvo protegida desde 1705 hasta 1986 por un antepórtico que le evitaba la humedad y otros peligros.