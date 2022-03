Tudela saca a licitación la gestión de las nuevas piscinas de verano a falta de 2 meses

El voto de calidad del alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, sirvió a Navarra Suma para sacar adelante los términos y detalles del pliego de licitación para la gestión de las piscinas de verano Clara Campoamor. Ante las críticas y las dudas de la oposición por la urgencia del tema (que no aparecía en el orden del día) la concejala de Deportes, Irune García, aseguró que si el concurso queda desierto o no se llega a tiempo para que las piscinas abran el 15 de junio "se buscaría la solución más rápida para no tener que dejar una instalación cerrada. Confiamos en que los plazos se cumplan y si no no se preocupen que se buscará una solución". Esos plazos de los que habló García son que en 2 meses (con la Semana Santa por medio) salga a licitación, se adjudique y se pongan en marcha las piscinas de verano.

La oposición apuntó muchos interrogantes ante el informe de viabilidad presentado por lo que votó en contra y ante la ausencia de la edil Merche Añón, el voto de calidad del alcalde fue definitivo para que saliera adelante. El contrato con la empresa que vaya a gestionar estas instalaciones será por 4 años, con la intención de que, viendo el resultado en ese primer plazo se amplié con una mayor duración.

Según las cifras presentadas por la concejala, se estima que en el primer año haya alrededor de 1.750 abonados, teniendo en cuenta que la media de abonados a las otras dos piscinas (Ciudad de Tudela y Ribotas) es de unas 2.400 personas a cada una. García señaló que este mes de junio las familias pagarán 122 euros (el pasado verano se pagaba 129,60 euros) si se abonan a las nuevas piscinas de verano, algo que les permitirá ir a cualquier de las tres piscinas,

Dentro de las condiciones de licitación el Ayuntamiento estima que abonará un máximo de 22.000 euros en los dos primeros años (11.000 euros en cada año) si la empresa entrante tuviera pérdidas. Además el Consistorio se hará cargo del gasto del consumo del agua y se prevé que tenga un coste de mantenimiento para las arcas municipales de "más del doble de los 274.000 euros que cuestan las otras dos piscinas al Ayuntamiento cada año".

sanidad En otro orden de cosas el Ayuntamiento de Tudela aprobó una moción, con los votos a favor de todos los grupos políticos, por el que instaban a la gerencia del Hospital Reina Sofía de Tudela a reducir las listas de espera, "garantizar la Atención Primaria de forma presencial y en los menores plazos posibles", a reforzar las plantillas de profesionales en el Área de Salud y a mejorar el acceso telefónico del Sistema Navarro de Salud con todos los medios humanos, tecnológicos y económicos necesarios.

En este punto la oposición fue muy crítica con Navarra Suma ya que evidenció que la moción estaba dirigida hacia el nombramiento de la nueva gerente del Área de Salud, Ana Campillo, ya que en numerosas ocasiones se manifestó contra las medidas del Gobierno de Barcina que quería reducir servicios del Hospital de Tudela. De hecho, el concejal de Sanidad, Martín López, señaló que "hay una necesidad urgente de mejorar el área de Salud de Tudela. que se encuentra en una situación de colapso asistencial nunca antes vista. Ya no hay abrazos al Hospital Reina Sofía, ¿dónde está ahora la marea blanca? Se lo digo yo está en los despachos de los puestos directivos del Hospital. Consejos vendo y para mi no tengo". Además echó en cara a la nueva gerente algunas de las frases que había dicho en prensa.

Los grupos de la oposición enumeraron las mejoras que en los últimos seis años ha tenido el Hospital Reina Sofía de Tudela. El portavoz socialista Ángel Sanz acusó al concejal López de tener "poca vergüenza" por llevar esa moción al pleno cuando "en 3 años el Gobierno ha contratado a 1.369 profesionales, cuando ustedes gobernaron durante 10 años contrataron a 972". Ya vale de intentar confundir a la ciudadanía Lo que o pueden soportar es que la gerente es una ferviente defensora de la sanidad pública y no de la privada como lo son ustedes".

Por parte de I-E, Inés Munuera mostró su "incredulidad". Me alegra que se sumen a la preocupación por la sanidad pública, pero no puede depender de que se preocupen cuando no gobiernan ustedes. Sus gobiernos siempre han bajado la inversión. La situación en la que estaba el hospital en 2015 era vergonzosa. Hablar de colapso sanitario y de disminución de servicios es mentir y lo decimos quienes lo vivimos en primera persona", indicó.